Mocne słowa Rafała Trzaskowskiego na koniec kampanii. „Naszą ideologią jest bycie przyzwoitym”

„Kończą się tygodnie niezwykle intensywnej pracy na rzecz jak najlepszego wyniku w nadchodzących wyborach. Kończy się maraton wieców, wyjazdów, marszów. I wierzę, że w jego efekcie po niedzielnych wyborach skończą się rządy PiS. A zacznie się nowa, lepsza uśmiechnięta Polska” – tymi słowami Rafał Trzaskowski rozpoczął obszerny wpis, który zamieścił w mediach społecznościowych tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.

Rafał Trzaskowski: W Polsce naszych marzeń wszyscy są mile widziani

Prezydent Warszawy podkreślał, że „przez całą kampanię Platforma Obywatelska stawiała na pozytywny przekaz”. „Mówiliśmy o przyszłości. O planie budowy nowoczesnego, demokratycznego, europejskiego państwa. Polski, która sięga po szanse pełną garścią, a nie je marnuje przez tępy upór rządzących. Polskę bez kompleksów. Polskę dla wszystkich. Także dla tych, którzy nie myślą i nie głosują tak samo jak my. W Polsce naszych marzeń jesteście mile widziani. Możemy się nie zgadzać, ale skończymy z nienawiścią. Odbudujemy wspólnotę” – zapewniał.

W dalszej części wpisu polityk Platformy Obywatelskiej wymienił kilka grup, dla których warto budować Polskę. Wspomniał o „atakowanych nauczycielach, lekarzach, niezależnych mediach oraz żołnierzach i generałach”. „Warto dla tej dziewczyny z tęczową torbą atakowaną na przystanku; dziecka, które urodziło się z in vitro, a tępy aparatczyk odmawia mu człowieczeństwa; dla chłopca z niepełnosprawnościami, któremu ktoś szarpie mamę; dla dzieciaków, których mamy, siostry i babcie biją pałką dlatego, że chcą decydować o swoim zdrowiu i życiu” – wyliczał.

Trzaskowski: Naszą ideologią jest bycie przyzwoitym

„Tak dyktuje nam zwykła ludzka przyzwoitość, a nie żadna ideologia. Bo naszą ideologią jest wyłącznie bycie przyzwoitym. Warto, żeby w Polsce wynagradzana była odwaga, determinacja, empatia i zdolność do samodzielnego myślenia, a nie cwaniactwo, hipokryzja, chamstwo i paranoja. Warto, żeby budować na naszych najlepszych tradycjach – otwartości, tolerancji, a nie tradycji getta ławkowego i komunistycznego kłamstwa i propagandy” – dodał.

W opinii Rafała Trzaskowskiego „rządzący przez cały czas podsycają tylko złe emocje, a PO patrzy w przyszłość”. „Zajmujemy się tym, co naprawdę nurtuje Polki i Polaków. Chcemy kolejnej fali modernizacji, nowych miejsc pracy, nowoczesnej edukacji, nowych szpitali i szkół, niskiej inflacji, a przede wszystkim chcemy szacunku dla wszystkich obywateli i obywatelek – prawdziwych bohaterów i bohaterek naszej wolności. Nikogo nie chcemy zostawić z tyłu. Wszyscy możemy skorzystać z szans, które daje nam nasze członkostwo w Unii Europejskiej” – podkreślił.

Na koniec wpisu polityk PO stwierdził, że „jest przekonany, że taką Polskę uda się zbudować”. „Pierwszy warunek, żeby to zrobić, to żebyśmy wszyscy poszli do wyborów w tę niedzielę, 15 października. I zagłosowali na przyszłość. Zagłosowali na zmianę. Zagłosowali na Polskę bez kompleksów. Polskę pozytywnego patriotyzmu. Patriotyzmu nowoczesnego i twórczego. Patriotyzmu bez kompleksów” – apelował.

