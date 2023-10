Wybory 2023. Ralph Kaminski już zagłosował. Razem z nim tysiące Polaków

Wybory parlamentarne 2023 wystartują w niedzielę 15 października o godz. 7 rano, a głosowanie w Polsce potrwa do godziny 21. Podczas gdy w ojczyźnie trwa cisza wyborcza, nasi rodacy za oceanem już spełniają swój obywatelski obowiązek. Wszystko ze względu na różnice czasu.

Wybory 2023. Głosowanie w Stanach Zjednoczonych

Po południu czasu polskiego rozpoczęło się głosowanie w kolejnych stanach Stanów Zjednoczonych, patrząc od wschodu. O godz. 7 rano czasu lokalnego (13 w Polsce) zaczęli głosować Polacy m.in. na Florydzie, w Georgii, Pensylwanii, New Jersey, Nowym Jorku, Connecticut, Massachussetts, Ohio, Michigan i Indianie. O godz. 14 czasu polskiego wystartowało głosowanie m.in. w Teksasie, a godzinę później – w Kolorado. Następnie otworzyły się lokale wyborcze na zachodnim wybrzeżu, m.in. w Waszyngtonie, Oregonie, Nevadzie i Arizonie. Głosowanie potrwa do godz. 21 czasu lokalnego.

Łącznie w 21 stanach utworzone zostały 52 komisje wyborcze. Władze spodziewają się, że głos odda w nich kilkadziesiąt tys. Polaków. Za pośrednictwem platformy e-Wybory zapisało się ponad 41 tys. osób, lae spodziewanych jest więcej wyborców. Najwięcej osób będzie głosować w Chicago, gdzie powstało aż 8 komisji wyborczych.

Korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski na portalu X (Twitter) relacjonuje przebieg głosowania i pokazuje kolejki Polaków, którzy czekają, by oddać swój głos w USA.

Dziennikarz pokazał zdjęcie m.in. piosenkarza Ralpha Kaminskiego, który oddał głos w komisji w konsulacie na Manhattanie. Sam zainteresowany pochwalił się już głosowaniem na Facebooku.

Wybory parlamentarne 2023. Co trzeba wiedzieć?

Od godz. 24 w piątek 13 października w Polsce obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. Głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 rozpocznie się w niedzielę 15 października o godz. 7. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21 w niedzielę. Wyborcy będą musieli oddać głos na jednego kandydata w wyborach do Sejmu i jednego w wyborach do Senatu. Z listami wyborczymi można zapoznać się na stronie Wprost.pl

Dodatkowo tego samego dnia przeprowadzane będzie referendum ogólnokrajowe, w trakcje którego uczestnicy zostaną poproszeni o odpowiedź na cztery pytania. Co ważne, nie ma obowiązku udziału w referendum. Dotyczy to nawet tych osób, które jednocześnie chcą zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu.

Kiedy będą wyniki wyborów?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 poznamy, zgodnie z zapowiedzą Państwowej Komisji Wyborczej, najpóźniej po południu 16 października. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych – w niedzielę o godz. 21, opublikowane zostaną wyniki sondaży exit poll i late poll. To badania, które prowadzone są przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów. Maksymalny margines błędu w ich przypadku wynosi do 3 pkt proc. W nocy z niedzieli na poniedziałek PKW publikować będzie z kolei szczątkowe wyniki wyborów.

Wybory 2023 we „Wprost”

Więcej informacji na temat wyborów parlamentarnych 2023 można znaleźć w serwisie wyborczym Wprost. W weekend będziemy relacjonować dla Państwa przebieg głosowania, z uwzględnieniem kolejnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej na temat frekwencji i ewentualnych incydentów.

O godz. 19 we Wprost rozpocznie się wieczór wyborczy. Będziemy na bieżąco podawać wyniki wyborów, pojawią się pierwsze komentarze polityków i analizy ekspertów. Nasi dziennikarze będą we wszystkich sztabach, tak żeby jak najszybciej dostarczyć Czytelnikom najświeższe komentarze, rozmowy i dać wgląd w kulisy polityki w tym najważniejszym dla partii dniu.

