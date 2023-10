NA ŻYWO: Wybory parlamentarne 2023 i referendum. Jaka jest frekwencja i jak przebiega głosowanie?

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce odbywa się w obwodowych komisjach wyborczych. We Wprost wyjaśniamy, jak oddać ważny głos i prezentujemy listy wyborcze.

Wybory trwają w godzinach 7-21 i przez cały ten czas obowiązuje cisza wyborcza, która kończy się dopiero po zamknięciu lokali.

Wyborom towarzyszy referendum ogólnopolskie, w którym udział nie jest obowiązkowy: można zagłosować w wyborach i nie wziąć udziału w referendum.

Po godzinie 21 poznamy wyniki sondaży exit poll.

W ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza podaje informacje na temat frekwencji i ewentualnych incydentów wyborczych.

Najnowsze informacje można śledzić przez cały dzień w naszej relacji NA ŻYWO we Wprost.

7:35 W tych wyborach Polonia jest bardzo zmobilizowana. Liczba utworzonych obwodów za granicą jest rekordowa, powstało ich 417. twitter.com 7:22 Wybory 2023. Czy aby zagłosować wystarczy okazać dowód tożsamości w telefonie, czy potrzebny jest tradycyjny dokument? Odpowiadamy w artykule. Wybory 2023. Wystarczy mObywatel, czy trzeba wziąć dowód, żeby zagłosować? 7:07 Polacy ruszyli do urn. Nie tylko w Polsce. Korespondent RMF FM pokazał poranną kolejkę do jednej z komisji wyborczych w Kolonii. twitter.com 7:00 Lokale wyborcze otwarte. Rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych 2023 oraz referendum ogólnokrajowym. 6:29 Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że do momentu zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Zabronione jest także prowadzenie kampanii referendalnej w jakiejkolwiek formie. 6:24 W sobotę głos w wyborach oddali Polacy w państwach Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej. Wybory 2023. Ralph Kaminski już zagłosował. Razem z nim tysiące Polaków 06:07 Niedziela 15 października to dzień wyborów parlamentarnych i referendum. Polacy wybierają 460 posłów oraz 100 senatorów. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Przez cały dzień będziemy dla Państwa relacjonować najważniejsze wydarzenia wyborcze. O godzinie 21 podamy wyniki exit polls. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo!

Wybory parlamentarne 2023. Jak głosować?

W wyborach parlamentarnych 2023 Polacy głosują na kandydatów na posłów i senatorów. Po otrzymaniu karty do głosowania należy zgłosić się do komisji wyborczej właściwej dla naszego miejsca zameldowania (albo do tej, do której się przepisaliśmy) i okazać dowód tożsamości. W tych wyborach po raz pierwszy mamy do czynienia z nowością: nie trzeba mieć ze sobą plastikowego dowodu, można skorzystać z aplikacji mObywatel.

Komisja sprawdzi, czy jesteśmy wpisani na listę wyborców. Jeżeli tak, otrzymamy od przedstawiciela komisji dwie jednostronicowe karty do głosowania: jedną w wyborach do Sejmu, drugą do Senatu. Komisja wyborcza wyda także kartę referendalną. Głosowanie w referendum nie jest obowiązkowe i na etapie pobierania kart można z niego zrezygnować.

W wyborach do Sejmu i Senatu mamy do oddania po jednym głosie: na jednego kandydata do Sejmu i jednego kandydata do Senatu. Aby zagłosować, należy postawić na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

W przypadku referendum głos jest ważny, gdy postawimy znak X przy odpowiedzi na dane pytanie w jednej z kratek. Odpowiedź może brzmieć tak lub nie.

Po oddaniu głosu należy wrzucić kartę do urny wyborczej znajdującej się w lokalu. UWAGA! Nie można wynosić z lokalu kart wyborczych ani referendalnych.