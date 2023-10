Wybory 2023. Wieczór wyborczy we Wprost. Wyniki wyborów, frekwencja i komentarze

Już w niedzielę po godz. 21 rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych 2023. Zapraszamy na wieczór wyborczy we Wprost. W trakcie relacji na żywo podamy sondażowe wyniki wyborów, dane o frekwencji i będziemy relacjonować to, co dzieje się w sztabach.