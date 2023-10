Wybory 2023. Wieczór wyborczy we Wprost. Wyniki wyborów, frekwencja i komentarze

Już w niedzielę po godz. 21 rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych 2023. Zapraszamy na wieczór wyborczy we Wprost. W trakcie relacji na żywo podamy sondażowe wyniki wyborów, dane o frekwencji i będziemy relacjonować to, co dzieje się w sztabach.

W niedzielę 15 października Polacy wybierają swoich kandydatów do Sejmu i Senatu. Równocześnie odbywa się także głosowanie w referendum ogólnokrajowym. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Tuż po ich zamknięciu poznamy pierwsze, sondażowe wyniki wyborów. W tym roku będą dostępne dwa badania exit poll. Jedno z nich tradycyjnie przeprowadzi na zlecenie największych telewizji pracownia IPSOS. Własne badanie zrealizuje Ogólnopolska Grupa Badawcza. Wyniki wyborów 2023 na żywo Po godz. 20 rozpocznie się wieczór wyborczy we Wprost. Tuż po zakończeniu ciszy wyborczej po godz. 21 podamy sondażowe wyniki wyborów 2023 i dane o frekwencji. Na żywo będziemy relacjonować dla państwa pierwsze wyniki i przyjrzymy się reakcjom polityków. Nie zabraknie komentarzy ekspertów i opinii publicystów „Wprost”. Nasi dziennikarze na bieżąco będą relacjonować sytuację w sztabach głównych komitetów wyborczych. Wyborczą tematykę kontynuować będziemy w poniedziałek od rana, kiedy to porozmawiamy z wygranymi i przegranymi tej kampanii. Czytaj też:

