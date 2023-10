Coraz więcej incydentów podczas wyborów. Są pierwsi zatrzymani

Podczas konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej podano nie tylko informacje o frekwencji, którą odnotowano na godzinę 17. PKW przekazała także najnowsze dane o incydentach, do których doszło podczas głosowania. Łącznie odnotowano 207 wykroczeń wyborczych.

Wybory 2023. Incydenty w lokalach wyborczych

W Tczewie jeden z członków komisji agitował za jedną z partii politycznych. Na miejsce przyjechała policja. Okręgowa Komisja Wyborcza zdecydowała o wykluczeniu tego członka ze składu komisji.

Z kolei w Pruszkowie policjanci zatrzymali kobietę w starszym wieku, która przedarła dwie karty referendalne i dwie kolejne do głosowania na posłów i senatorów. Były to karty przeznaczone dla niej i dla jej męża.

W Częstochowie policja zatrzymała 43-latka, który wyniósł kartę referendalną z lokalu. Funkcjonariusze nie potwierdzili natomiast zgłoszenia o podawaniu głosującym przez członka komisji długopisu z nazwiskiem kandydata.

– W Morągu pan pobrał karty do głosowania i będąc w ich posiadaniu, opuścił lokal wyborczy. Został zatrzymany i doprowadzony do komendy policji. Zabezpieczono karty do głosowania sztuk trzy. Mężczyzna tłumaczył, że pobrał karty i spostrzegł, że nie ma okularów, więc poszedł do domu po okulary – przekazał Sylwester Marciniak.

W Zakopanem mężczyzna zabrał kartę żonie i ją pomiął, a następnie opuścił lokal wyborczy z kartą w kieszeni. W Gorlicach wyborca podarł kartę i wrzucił ją do urny a w Nowym Sączu wyniesiono kartę referendalną z lokalu wyborczego.

Wybory 2023. Przyszedł z wiatrówką na głosowanie

Z kolei w Ostrzeszowie koniczna była interwencja policji, ponieważ jeden z wyborców przyszedł na głosowanie z wiatrówką. – Potwierdzam zajście z udziałem 54-letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego. Około godziny 11:50 mężczyzna w rejonie jednego z lokali wyborczych w Ostrzeszowie posiadał przy sobie przedmiot przypominający wyglądem wiatrówkę. Przedmiot ten został zabezpieczony do badań. Z uwagi na powyższe mężczyznę zatrzymano do dyspozycji prokuratora – informowała Magdalena Hańdziuk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

– W powiecie ostrowskim pan odmówił badania na trzeźwość, natomiast stał na chodniku przed lokalem wyborczym, miał transparent "bojkot" i opierając się o broń typu wiatrówka, na szczęście bez amunicji, wykrzykiwał różne hasła nawołujące do zaprzestania głosowania – przekazał szef PKW. Mężczyzna został zatrzymany i oddany do dyspozycji prokuratora. Broń została zabezpieczona – poinformował szef PKW podczas konferencji prasowej.

Z kolei ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 45-letni mężczyzna zasiadający w jednej z obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu. Policja sporządziła wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny.

