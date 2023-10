Członkowie komisji odradzali głosowanie na jeden komitet. Przyjechała policja

Do komisji obwodowej w Luboszycach o godz. 11. weszła policja. Wszystko za sprawą wezwania ze strony męża zaufania. Powodem było zachowanie członków komisji wyborczej, którzy do około godz. 10 mówili wyborcom, żeby nie głosowali na komitet Polska Jest Jedna, bo ten został rozwiązany, ale go nie wykreślono, więc informowali o tym wyborców – poinformował Onet Rafał Piech, prezydent Siemianowic i lider PJJ.

Członkowie komisji obwodowej mieli też mówić, że „głos na nich będzie zmarnowany”. Okazało się jednak, że pomylili komitet Polska Jest Jedna z Polską Liberalną. – Poinformujemy o tym Państwową Komisję Wyborczą i oni zdecydują czy było to przestępstwo wyborcze – skomentowała Katarzyna Cisło z Zespołu Prasowego Małopolskiej Policji. Swoje powiadomienie złożył również pełnomocnik wyborczy komitetu Polska Jest Jedna.

Wybory 2023. Komitet wyborczy Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców rozwiązany

PJJ w wyborach 2023 zarejestrowało listy kandydatów na posłów w 17 okręgach wyborczych. Dwa dni przed głosowaniem przewodniczący partii Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców złożył do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o rozwiązaniu komitetu wyborczego. Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców jest jednak widoczny na wydrukowanych kartach wyborczych.

W przypadku oddania głosu na kandydata z komitetu Polska Jest Jedna, głos ten będzie nieważny. Jeśli wyborca zaznaczy jednak kandydata z PJJ oraz jednego kandydata z innej listy, to taki głos już będzie ważny i zostanie zaliczony na konto tego drugiego. W okręgach obwodowej komisji wyborczej, gdzie komitet Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców zarejestrował listy, znalazło się obwieszczenie o rozwiązaniu komitetu.

O godzinie 21 zaprezentujemy wstępne wyniki exit poll w wyborach do Sejmu i Senatu, a także ogólnokrajowego referendum. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo we Wprost.pl.

