Kiedy wyniki wyborów 2023? Na oficjalne dane trzeba będzie poczekać

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych pojawią się najpewniej na początku tygodnia. Niestety nie ma co liczyć, że zobaczymy je jeszcze w niedzielę. Termin podania wyników przez Polską Komisję Wyborczą nie jest jednak określony prawnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych zostały one podane w poniedziałek, tym razem najpewniej nastąpi do we wtorek.

W połowie tygodnia przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Sylwester Marciniak przekazał, że chciałbym, aby stało się to jeszcze przed wtorkowym południem lub w nocy z poniedziałku na wtorek. Termin ten może się przesunąć ze względu na możliwą rekordową frekwencję. Dane PKW na godz. 17:00 już mówią o wyniku znacznie wyższym niż przed czterema laty.

Kiedy pojawi się exit poll?

Zanim pojawią się oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, wyborcy poznają te sondażowe. Tzw. exit poll pojawi się równo z zakończeniem głosowania, o godz. 21:00. W tym roku po raz pierwszy przygotują go dwie sondażownie – robiący to co wybory IPSOS oraz debiutująca Ogólnopolska Grupa Badawcza. W pierwszych sondażowych wynikach możliwy jest błąd statystyczny. Najczęściej sięga ok. 2 pkt. proc.

Badanie przeprowadzane jest jako sondaż, tak jak te przedwyborcze, jednak na o wiele liczniejszej grupie. Ankieterzy Ipsosu przez cały dzień pojawili się przed niemal tysiącem losowych lokalów wyborczych. Do udziału w badaniu zapraszane są osoby, które przed chwilą oddały głos. Anonimowo odpowiadają one na to, na kogo zagłosowały. Ponadto uzupełniają tzw. dane demograficzne.

Late poll pojawi się w środku nocy

Kolejne wstępne dane, tzw. late poll, podane zostaną ok. godz. 2:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek. Najpewniej będą one bardziej zbliżone do tych, które na początku tygodnia poda PKW. Obliczone one zostają na podstawie już oficjalnych danych wyborczych otrzymanych z losowo wybranych obwodowych komisji wyborczych, w których podliczono już głosy. Nadal jest to jednak prognoza obarczona błędem, w tym przypadku ok. 1 pkt. proc.

Wszelkie informacje nt. wyborów parlamentarnych przedstawiamy w naszej relacji na żywo. To tam pojawią się także pierwsze wyniki, w tym exit poll.

