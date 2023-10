Alarm bombowy w lokalach wyborczych w Warszawie. Trwa akcja saperów

W niedzielę 15 października odbywają się wybory parlamentarne w Polsce. Tego samego dnia Polacy mogą wziąć udział w krajowym referendum. Głosowanie w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz w referendum nie jest obowiązkowe. Wyborcy samodzielnie decydowali, w których z tych trzech głosowań chcieli wziąć udział. Lokale, w których można oddać głos, są otwarte od godz. 7:00 do 21:00.

Alarm bombowy w dwóch lokalach w Warszawie

Jak podał Onet.pl, w dwóch warszawskich lokalach wyborczych nr 425 i 426 został ogłoszony alarm bombowy. Na miejsce przyjechali saperzy, a policja odgrodziła budynek, w którym znajdują się komisje. Z medialnych doniesień wynika, że wiele osób nie oddało tam jeszcze głosów. Nie ma dotychczas informacji o tym, czy – ze względu na incydent – głosowanie będzie przedłużone.

– Sygnał o tej sytuacji do nas dotarł, jednak nie znamy szczegółów. Zdarzenia te obsługuje Okręgowa Komisja Wyborcza nr 19, czekamy na rozwój wydarzeń. Sytuacja na pewno jest rozwojowa – powiedział szef PKW, cytowany przez Onet.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 426 znajduje się w Przedszkolu nr 177 (ul. Tarnowiecka 4, 04-205 Warszawa), a Okręgowa Komisja Wyborcza numer 425 w Szkole Podstawowej nr 401 (ul. Tarnowiecka 4, 04-294 Warszawa). Do mediów przedostają się na razie jedynie szczątkowe informacje dotyczące sprawy. Należy się spodziewać, że do sytuacji w bardziej szczegółowy sposób ustosunkują się przedstawiciele PKW. Najbliższa konferencja została zaplanowana na godz. 22:00.

Wybory 2023. Kiedy sondaż exit poll?

O godz. 21:00 zostaną podane wyniki pierwszego sondażu exit poll, który został przeprowadzony przez Ipsos. Podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych swoje badanie przeprowadzała także Ogólnopolska Grupa Badawcza. Zapraszamy na wieczór wyborczy we Wprost.pl. Najnowsze informacje przekazujemy w relacji na żywo.

