Wyniki wyborów 2023. Ile zdobyła Konfederacja? Jest tuż nad progiem

W niedzielę o godz. 21:00, w momencie zakończenie głosowania w wyborach parlamentarnych, podane zostały pierwsze wyniki sondaży. W tym roku po raz pierwszy przygotowane zostały one przez dwa niezależne instytuty – Ipsos oraz Ogólnopolska Grupa Badawcza.

Według obu badań wybory do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Z badania Ipsosu wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 36,8 proc. głosów. Według Ogólnopolskiej Grupy Badawczej ich wynik wyniósł dokładnie o ponad 3 pkt. proc. mniej – 33,5 proc. Dla porównania w ostatnich wyborach w 2019 roku ugrupowanie zdobyło 43,59 proc., co przełożyło się na 235 mandatów.

Ile procent głosów zdobyła Konfederacja?

Konfederacja uplasowała się na ostatnim, piątym miejscu wśród pięciu komitetów, które pokonały próg wyborczy. Według ankieterów Ipsosu głos na ugrupowanie oddało 6,2 proc. wyborców. Nieco inaczej wygląda sytuacja Konfederacji w przypadku badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Tutaj partia uzyskała 7,7 proc. głosów.

W zależności od sondażowni, której wyniki weźmiemy pod uwagę, jest to wynik wyższy lub niższy od tego, jaki ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka uzyskało przed czterema laty – o 0,61 pkt. proc. mniej lub o 0,89 pkt. proc. więcej. W 2019 roku partia zdobyła 6,81 proc. głosów, co przełożyło się na 11 mandatów. Według aktualnych wyników exit poll Ipsos możliwe, że w nadchodzącym Sejmie Konfederacja będzie mieć 12 posłów.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów?

Pełne wyniki exit poll znajdują się tutaj. Wyniki late poll pojawią się ok. godz. 2.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Na oficjalne wyniki przyjdzie nam poczekać co najmniej dwa dni. Jak stwierdził przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) Sylwester Marciniak, chciałby on, aby pojawiły się one we wtorek przed południem. Wszystkie wcześniejsze dane narażone są na pewien błąd statystyczny. W przypadku exit pollu wynosi on ok. 2 pkt. proc., podczas gdy przy late poll ok. 1 pkt. proc.

