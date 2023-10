Wyniki wyborów 2023. Jaki wynik wyborczy uzyskała Lewica?

O godz. 21 zamknęły się lokale wyborcze. Wkrótce ogłoszone zostały wyniki wyborów exit poll. To szacunkowe wyniki głosowania. Według danych Ipsos wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 31,6 proc. wyborców. Trzecia pozycja przypadła Trzeciej Drodze z wynikiem 13 proc. Tuż za podium uplasowała się Lewica, którą poparło 8,6 proc. osób i uzyskała 30 mandatów. Próg wyborczy przekroczyła również Konfederacja, którą poparło 6,2 proc. wyborców. Bezpartyjnych Samorządowców zagłosowało 2,4 proc. obywateli, a Polska Jest Jedna 1,2 proc. Frekwencja wyborcza wyniosła 72,9 proc.

Jeśli chodzi o Ipsos, sondażownia przeprowadziła badania dla trzech ogólnopolskich telewizji: TVP, Polsatu oraz TVN-u. Badanie zostało przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi. Dane zbierali ankieterzy firmy Ipsos, którzy prosili osoby, o wypełnienie krótkiej ankiety, w której znalazły się pytania o oddane w tym dniu głosy. Badanie exit poll przeprowadziło około 1 850 ankieterów. Oprócz ankieterów, przy sondażach pracowało 50 osób, w tym m.in. koordynatorzy i analitycy Ipsos.

Wyniki wyborów 2023. Exit poll OGB

Z kolei w przypadku Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, która badanie exit poll podczas wyborów parlamentarnych zrealizowała po raz pierwszy, wyniki przedstawiały się następująco: PiS – 33,5 proc., KO – 31,4 proc., Trzecia Droga – 13,9 proc., Lewica – 9,8 proc. a Konfederacja – 7,7 proc. Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali – 2,2 proc., Polska Jest Jedna – 1,3 proc., a inne komitety – 0,2 proc.

OGB badanie przeprowadziło na 300 punktach, ale przeprowadziła około 90 tys. ankiet. Łącznie ankieterzy OGB będą przed około 750 komisjami na 30 tys. w całej Polsce. Ankieterów Ogólnopolskiej Grupy Badawczej będzie 700 w całym kraju. Połowa ankiet była w wersji papierowej, a druga była spisywana na tablecie.

Wyniki wyborów 2019. Jaki wynik uzyskała Lewica?

W wyborach do Sejmu w 2019 roku Lewica otrzymała 12,56 proc. głosów. To był trzeci rezultat. Lewica zdobyła 49 mandatów. Z kolei w wyborach do Senatu kandydaci Lewicy otrzymali 415 745 głosów, co było czwartym wynikiem. Na siedmiu kandydatów do izby wyższej dostało się dwóch: Wojciech Konieczny oraz Gabriela Morawska-Stanecka.

