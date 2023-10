Wybory 2023. Wyniki exit poll a mandaty. Fatalne wieści dla PiS

Po przełożeniu wyników exit poll na mandaty okazuje się, że najwięcej mandatów będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. PiS będzie miało w Sejmie 200 parlamentarzystów. Jarosław Kaczyński nie ma jednak powodów do zadowolenia, ponieważ w poprzednich wyborach parlamentarnych jego ugrupowanie wprowadziło do Sejmu 235 posłów, co pozwalało na samodzielną większość. Największa partia opozycyjna – Koalicja Obywatelska – będzie miała 163 posłów.

W poprzedniej kadencji Sejmu miała 134 posłów. Po przełożeniu exit poll na wyniki okazuje się że 55 przedstawicieli wprowadzi do Sejmu Trzecia Droga a 30 Lewica. Próg wyborczy przekroczyła także Konfederacja, która będzie miała 12 posłów. Tym samym to opozycja ma znacznie więcej szans na utworzenie rządu, ponieważ łącznie ma 248 mandatów. PiS przy ewentualnej koalicji z Konfederacją może liczyć na 212 mandatów.

Wybory 2023. Kto wygrał?

Z opublikowanych danych wynika, że zwycięzcą głosowania jest Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 36,8 proc. wyborców. Dla porównania – w wyborach w 2019 roku PiS uzyskało 43,59 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Przed czterema laty na największą partię opozycyjną zagłosowało 27,4 proc. wyborców.

Podium zamyka Trzecia Droga. Koalicja wyborcza Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego przekonała do siebie 13 proc. wyborców. Z badania exit poll wynika, że na Lewicę zagłosowało 8,6 wyborców. Swoich przedstawicieli w Sejmie będzie miała również Konfederacja, na którą zagłosowało 6,2 proc. wyborców. Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy.

