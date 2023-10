Sondaż exit poll daje zwycięstwo opozycji. Tusk ogłasza: To jest koniec rządów PiS- u

– Zrobiliśmy to, naprawdę – to były pierwsze słowa Donalda Tuska po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborczych. Wynika z nich, że Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. głosów. Estymacje dają opozycji 248 mandatów. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szansy na samodzielne rządy.

Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów głos zabrał lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk wygłosił przemówienie w zwycięskim tonie. Z badania IPSOS wynika, że opozycja ma łącznie 248 mandatów, a PiS 200. Koalicji Obywatelskiej przypadły 163 mandaty. Tusk po ogłoszeniu wyników wyborów: Odsunęliśmy PiS od władzy – Wiem, że nasze marzenia były może jeszcze większe. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Jeszcze rok temu nikt w to nie wierzył, jeszcze trzy miesiące temu nie byliśmy tego pewni – mówił Tusk. – Ten wynik może być jeszcze lepszy. Ale dziś już możemy to powiedzieć: To jest koniec tego złego czasu. To jest koniec rządów PiS- u – powiedział Donald Tusk. Lider PO podziękował partnerom z opozycji demokratycznej: Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Szymonowi Hołowni i Włodzimierzowi Czarzastemu. – Zrobiliśmy razem wielką rzecz – mówił. – Chcę podziękować tysiącom Polek i Polaków, którzy siedzą w lokalach wyborczych i pilnują, żeby nikt nic nie wykombinował. Wygraliśmy demokrację, wygraliśmy wolność, wygraliśmy naszą ukochaną Polskę – mówił Tusk. Wyraźnie wzruszony lider PO mówił, że dziś jest „jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji” . Tekst jest aktualizowany. Więcej informacji wkrótce. Czytaj też:

Wybory 2023. Wyniki exit poll a mandaty. Fatalne wieści dla PiS

Drogowskaz wyborczy

Do której partii jest Ci najbliżej

w wyborach parlamentarnych 2023?