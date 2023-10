Wyniki wyborów 2023. Kaczyński z pierwszą deklaracją: Tego jeszcze nie wiemy

W niedzielę 15 października o godz. 21 zostały opublikowane pierwsze, sondażowe wyniki wyborów. Z badania Ipsosu wynika, że PiS zdobyło 36,8 proc. głosów, KO – 31,6 proc., Trzecia Droga – 13 proc., Lewica – 8,6 proc., Konfederacja – 6,2 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc., a Polska Jest Jedna – 1,2 proc.

Wyniki sondażu exit poll. Kaczyński: Wielki sukces naszej formacji

Kilka minut po ogłoszeniu wyników badania zrealizowanego przez Ipsos głos zabrał Jarosław Kaczyński. – Mamy pierwsze wyniki badań. One dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, czwarte z kolei. To jest naprawdę wielki sukces, wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski – powiedział prezes PiS.

Symulacja podziału mandatów na podstawie badania exit poll wygląda następująco: Prawo i Sprawiedliwość – 200 mandatów, Koalicja Obywatelska – 163 mandaty, Trzecia Droga – 55 mandatów, Lewica – 30 mandatów, Konfederacja – 12 mandatów.

– Oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces (wygraną w wyborach – red.) będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję. Musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to będziemy ten projekt na różne sposoby realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono – stwierdził Jarosław Kaczyński.

– Nie pozwolimy na to, by Polska utraciła to, co jest najcenniejsze w dziejach naszego narodu, najcenniejsze ze względu na jego doświadczenia, tzn. niepodległość, prawo do decydowania o własnym losie – kontynuował prezes PiS. Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że ostateczny „finał” będzie zwycięstwem jego partii, ale także przede wszystkim wygraną Polski.

