Wybory 2023. Najnowsze dane o frekwencji. Jest rekord

Po godzinie 21:00 przedsiębiorstwo Ipsos przedstawiło sondażowe dane dotyczące wyników wyborów do Sejmu i Senatu oraz frekwencji wyborczej. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami w wyborach parlamentarnych 2023 udział wzięło 72,9 proc. wszystkich wyborców uprawnionych do głosowania.

Wyniki wyborów. Rekordowa frekwencja

Jak oficjalnie poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, do godz. 12:00 swój głos oddało 22,59 proc. osób, a do godz. 17:00 frekwencja wzrosła do 57,54 proc. W ostatnich godzinach wynik mógł wzrosnąć nawet o 15,36 pkt proc. i okazać się najwyższym w historii. Kolejne oficjalne dane zostaną przekazane po godzinie 22:00.

Dotychczas najwyższa frekwencja wyborcza wynosiła 68,23 proc. i odnotowano ją w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku. Drugi najlepszy wynik przypadł w drugiej turze wyborów na prezydenta RP w 2020 roku. Wówczas w lokalach wyborczych pojawiło się 68,18 proc. wszystkich osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku wyborów parlamentarnych najwyższy wynik wynosił dotychczas 62,7 proc. i został odnotowany w 1989 roku. Podczas ostatniego głosowania do Sejmu i Senatu w 2019 roku w głosowaniu udział wzięło 61,74 proc. wyborców. Wówczas na godz. 17:00 frekwencja wyniosła 45,94 proc. W 2023 roku o tej samej porze liczba oddanych głosów wyniosła o 11,6 pkt proc. więcej.

