Wyniki wyborów 2023. Włodzimierz Czarzasty: Jakie minki mają w PiS-ie, w telewizji publicznej

Lewica według exit poll Ipsos uzyskała 8,6 proc., a według danych exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej 9,8 proc. Na wieczorze wyborczym pokazano wynik Ipsos-u. – Czy chcecie posłuchać Tuska? – zapytał rzecznik Lewicy Marek Kacprzak. Potem głos zaczęli zabierać poszczególni liderzy Lewicy. Jako pierwszy przemówił Włodzimierz Czarzasty.

– Osiem lat temu był taki moment, kiedy Lewica wypadła z parlamentu. Mam dwie olbrzymie satysfakcje życiowe. Po pierwsze, że wróciliśmy do parlamentu, a po drugie, że po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Chce wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze. Nie ma takiej możliwości. Nasze postulaty, które zgłaszaliśmy, będą wprowadzane w życie, bo po to są partie – zaczął jeden z liderów Nowej Lewicy.

Wyniki wyborów 2023. Włodzimierz Czarzasty: Wszyscy wiedzą, że bez nas nie da się stworzyć rządu

– Wszyscy wiedzą, że bez nas nie da się stworzyć rządu. Taka pewność pozwala dowozić nasze tematy. Będziemy gwarancją postulatów, które niejednokrotnie zgłaszaliśmy. Spokojnie, wyrobiłem sobie dystans do spraw. Poczekajmy na oficjalne wyniki, nigdy nie było takiej frekwencji. Wszystkie modele, które są teraz liczone, są niedoszacowane. Pomyślcie sobie, a nie jestem złośliwy, jakie minki mają w PiS-e, jakie minki mają ludzie w telewizji publicznej – kontynuował Czarzasty.

Głos zabrał też Robert Biedroń. Drugi ze współliderów Nowej Lewicy przekazał, że ma „bardzo dobrą wiadomość dla Polski”. – Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego, 15 października skończył się PiS. Ponieważ jest wieczór dobrych wiadomości, chciałbym przekazać też drugą dobrą wiadomość, że Polska wraca do Europy – powiedział europoseł. Na zakończenie wieczoru wyborczego Lewicy Biedroń życzył wszystkich dobrej zabawy. – Od poniedziałku trzeba zakasać rękawy i do roboty – podsumował.

Czytaj też:

Kiedy wyniki wyborów 2023? Na oficjalne dane trzeba będzie poczekaćCzytaj też:

NA ŻYWO: Wybory 2023 i referendum. Rekordowa frekwencja w kraju i za granicą!