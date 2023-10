Wyniki wyborów 2023. Adrian Zandberg: Po ośmiu latach kończy się PiS-owska noc

Adrian Zandberg przemówił na wieczorze wyborczym Lewicy. – Po ośmiu latach kończy się PiS-owska noc, a co się zacznie, zobaczymy rano. Mówię o tym, dlatego, że jak słusznie zauważył kolega Czarzasty, takiej frekwencji jeszcze nie mieliśmy, a to oznacza, że musimy cierpliwie poczekać na oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej, żeby zobaczyć, co się jeszcze wydarzy, pomiędzy ustami, a brzegiem pucharu – zaczął jeden z liderów Lewicy.

– Zdaje się, że to, co możemy powiedzieć z dużą pewnością to to, że czas jednowładzy PiS-u się skończył i jest to bardzo dobra informacja, ale za nią idzie przestroga, żeby już nigdy więcej nie powtórzyć tych błędów, które doprowadziły PiS do władzy, żeby już nigdy więcej nie pozwolić na rozrost nierówności, żeby już nigdy więcej nie zostawić milionów pracowników bez zainteresowania rządu – kontynuował Zandberg.

Wyniki wyborów 2023. Adrian Zandberg: Tych błędów nigdy nie wolno powtórzyć i po to jest Lewica

Polityk Lewicy dodał, że „nie można już nigdy więcej nie dopuścić do tego, żeby rozwój był tylko dla nielicznych, a dla większości nędzne płace i zwijające się państwo”. – Tych błędów nigdy nie wolno powtórzyć i po to jest Lewica – zaznaczył. Zandberg wymieniał, że jego ugrupowanie jest po to, aby „skrócić czas pracy, podnieść płace w budżetówce, uruchomić wielki publiczny program budownictwa mieszkaniowego, żeby zliberalizować ustawę antyaborcyjną i żeby było świeckie państwo”.

Lewica, według exit poll Ipsos, uzyskała 8,6 proc., co daje jej 30 głosów. Z kolei cztery lata temu Lewica zdobyła 12,56 proc. głosów, co dało jej 49 mandatów. Z kolei według danych exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynik wyborów 2023 Lewicy wyniósł 9,8 proc.

Czytaj też:

Wyniki wyborów 2023. Jaki wynik wyborczy uzyskała Lewica?Czytaj też:

Wyniki wyborów 2023. Włodzimierz Czarzasty: Jakie minki mają w PiS-ie, w telewizji publicznej