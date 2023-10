Morawiecki o zdolnościach koalicyjnych PiS. Padła jasna deklaracja

O godz. 21 został opublikowany pierwszy sondaż exit poll. Z badania, które przeprowadziła pracownia Ipsos, wynika, że PiS zdobyło 36,8 proc. głosów, co daje tej partii 200 mandatów w Sejmie. Sondażowy wynik skomentował Jarosław Kaczyński.

Sondaż exit poll: PiS wygrało wybory!

– Mamy pierwsze wyniki badań. One dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach naszej partii. Czwarte zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, czwarte z kolei. To jest naprawdę wielki sukces, wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski – powiedział prezes PiS.

Chwilę później głos zabrał Mateusz Morawiecki. – Historyczne zwycięstwo, ponieważ nikomu nie udało się trzy razy z rzędu wygrać wyborów parlamentarnych. Chciałbym podziękować wyborcom, bo to blisko 8 mln wyborców (zagłosowało na PiS – red.), czyli prawie tyle samo, ile cztery lata temu. A po drodze wszystkie plagi egipskie się na nas rzuciły: a to COVID, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny itd. Bardzo się cieszę, że tyle Polaków nam zaufało, jestem im bardzo wdzięczny. Tego zaufania nie zawiedziemy – powiedział Mateusz Morawiecki.

Co z koalicją? Jasna deklaracja Morawieckiego

Premier został zapytany także, jaka będzie przyszłość polityczna, czego się spodziewa. – Będą to na pewno trudne tygodnie, ale jeżeli będziemy mieli szansę utworzenia rządu, to na pewno będziemy starali się to zrobić – powiedział szef polskiego rządu.

Jak podkreślił premier, opublikowane wyniki wyborów to sondaże exit poll. – Możemy rano obudzić się z zupełnie innymi liczbami, Może to nie być 200 posłów, a np. 212 po stronie Prawa i Sprawiedliwości. To otwiera zupełnie inne perspektywy. Okaże się wszystko rano – powiedział premier. Polityk pytany o możliwe koalicje powyborcze, odpowiedział krótko: „My jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski”.

Czytaj też:

Wyniki exit poll. Trzecia Droga: Skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwoCzytaj też:

Wybory 2023. Komentarze po ogłoszeniu wyników. PiS i KO ogłaszają zwycięstwo