Wybory 2023. Tak głosowali mieszkańcy miast i wsi

W niedzielę, 15 października w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Tuż po 21:00 w mediach pojawiły się sondażowe wyniki głosowania. Zgodnie z badaniem Ipsos największym poparciem cieszyło się Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, a podium zamknęła Trzecia Droga.

Wyniki wyborów. Głosy a wykształcenie

Zgodnie z badaniem exit poll swój głos na PiS oddało 36,8 proc. osób. Partię Jarosława Kaczyńskiego poparło 63,7 proc. wyborców z wykształceniem podstawowym, 62,2 proc. z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 38,5 proc. ze średnim i pomaturalnym oraz 22,6 proc. z licencjackim i wyższym.

Na Koalicję Obywatelską głos oddało 31,6 proc. wyborców, w tym 39,6 proc. osób z wykształceniem licencjackim i wyższym oraz 30,4 proc. ze średnim i maturalnym. Wśród absolwentów szkół zasadniczych ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało poparcie na poziomie 18,2 proc., a w grupie wyborców z wykształceniem podstawowym – 15,6 proc.

Zgodnie z badaniem exit poll Trzecia Droga otrzymała 13 proc. głosów, a najliczniejszą grupę wyborców stanowili absolwenci szkół wyższych. Lewicę poparło 8,6 proc. wyborców, w tym 8,1 proc. osób z wykształceniem średnim i pomaturalnym oraz 11,2 proc. z wykształceniem wyższym. Konfederację poparło 6,2 proc. uczestników badania, w tym 7 proc. osób z wykształceniem średnim.

Exit poll. Poparcie w miastach i wsiach

PiS cieszyło się 48,6 proc. poparciem mieszkańców wsi oraz głosem 34,3 proc. wyborców z małych miast do 50 tys. osób. KO wygrała natomiast w większych miastach – w miejscowościach od 51 do 200 tys. mieszkańców uzyskała 37,7 proc., a w tych od 201 do 500 tys. – 42,6 proc.

W poprzednich wyborach parlamentarnych KO również wygrała z PiS w dużych miastach – 39 do 32 proc. W miejscowościach od 51 tys. do 200 tys. 38 do 32 proc. dominowała jednak partia Kaczyńskiego. We wsiach PiS osiągnęło wówczas 56 proc. głosów, a KO poparło 17 proc. mieszkańców. Na obszarach wiejskich 12 proc. osób oddało głos na PSL, a 7,5 proc. na Lewicę.

