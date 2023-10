Wyniki głosowania do Senatu. Nieoficjalnie: Opozycja wygrywa w Warszawie

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Tego samego dnia Polacy mogli wziąć udział w krajowym referendum. Głosowanie w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz w referendum nie było obowiązkowe. Wyborcy samodzielnie decydowali, w których z tych trzech głosowań chcieli wziąć udział. Lokale, w których można było oddać głos, były otwarte od godz. 7:00 do 21:00.

Wyniki wyborów 2023. Nieoficjalne wyniki głosowania do Senatu

O godz. 21 zostały opublikowane pierwsze sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. Sondaże exit poll opublikowały Ipsos i Ogólnopolska Grupa Badawcza. Z tego ostatniego badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 33,5 proc., Koalicja Obywatelska – 31,4 proc., Trzecia Droga – 13,9 proc., Nowa Lewica – 9,8 proc., a Konfederacja – 7,7 proc.

Jak podała OGB, powołując się na badanie exit poll, Małgorzata Kidawa-Błońska (KKW KO) pokonała Alvina Gajadhura (KW PiS), a co za tym idzie, została senatorem w okręgu 43. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Marek Borowski (KKW KO) otrzymał najwyższy wynik w okręgu 42 i pokonał Wojciecha Zabłockiego (KW PiS).

Z badania exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika także, że senatorem w okręgu nr 44 został Adam Bodnar (KKW KO), który wygrał z Alicją Żebrowską (KW PiS), a z kolei Magdalena Biejat (KW Nowa Lewica) miała pokonać w okręgu nr 45 Michała Grodzkiego (KW PiS).

Ogólnopolska Grupa Badawcza poinformowała także, że z sondażowego badania wynika, że w okręgu nr 40 (obszary powiatów: legionowski, nowodworski, warszawski zachodni, wołomiński) mandat zdobyła Jolanta Hibner (KKW KO), która miała pokonać Urszulę Krawczyk (KW Bezpartyjni Samorządowcy), Adama Lubiaka (KW PiS) i Roberta Rogulskiego (KWW Roberta Rogulskiego).

Czytaj też:

Hanna Gronkiewicz-Waltz dla „Wprost”: PiS nie stworzy rządu. Ludzie przestraszyli się KonfederacjiCzytaj też:

Frekwencja nigdy nie była tak wysoka. Padł rekord wolnej Polski