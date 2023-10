Pyrrusowe zwycięstwo PiS w wyborach 2023. Ryszard Terlecki: To się okaże

Ryszard Terlecki odniósł się do wyników wyborów 2023. W rozmowie z dziennikarzami skomentował twierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość zanotowało „pyrrusowe zwycięstwo”. – To się okaże może jutro, może pojutrze, jak będziemy mieć oficjalne wyniki. Na razie jest zwycięstwo wyraźne, no i myślę, że to zwycięstwo skonsumujemy tworzeniem rządu – zaczął wicemarszałek Sejmu.

Wyniki wyborów 2023. Ryszard Terlecki: Ja jestem z natury optymistą, więc myślę, że sobie poradzimy

Szef klubu parlamentarnego PiS został zapytany o możliwości koalicyjne jego ugrupowania. Terlecki stwierdził, że „wszystko się okaże”. – Spokojnie, nie denerwujmy się – rzucił Terlecki. Dziennikarze sugerowali, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma kogo przeciągnąć swoją stronę, a optymizm wicemarszałka Sejmu jest na wyrost. – Wszystko w swoim czasie. Ja jestem z natury optymistą, więc myślę, że sobie poradzimy – stwierdził.

Terlecki dodał, że słyszał wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który nie był rozczarowany, a jest pełen nadziei i planów na przyszłość. Następnie szefowi klubu parlamentarnego PiS przedstawiono opinię Jarosława Kaczyńskiego, który ze sceny przyznał, że Zjednoczona Prawica może nie rządzić kolejną kadencję. – Na razie trzymamy się tego, że mamy dobre wyniki i mogą być jeszcze lepsze – podsumował Terlecki.

Wyniki wyborów 2023. Ryszard Terlecki: Ja nie jestem rozczarowany

Następnie wicemarszałek Sejmu próbował odejść od dziennikarzy, ale ci towarzyszyli mu, kiedy schodził ze schodów. – Ja nie jestem rozczarowany. Małopolska świetnie wypadła, sądeckie jeszcze lepiej – zaznaczył Terlecki. Na kolejne pytanie o brak większości powiedział: „spokojnie, wszystko w swoim czasie”.

Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości był „jedynką” w okręgu nowosądecko-podhalańskim – nr 14. Terlecki uczestniczył w wieczorze wyborczym PiS w Warszawie. Lokalne Prawo i Sprawiedliwość w Nowym Sączu zorganizowało dwa wieczory wyborcze. Pierwszy w biurze poselskim Arkadiusza Mularczyka, a drugi w biurze okręgowym PiS w Nowym Sączu.

