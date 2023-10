Gdańsk dla opozycji, Radom dla PiS-u. Jak rozkładają się miejsca w Senacie?

Wraz z momentem zamknięcia głosowana pojawiły się pierwsze rozstrzygnięcia wyników wyborów parlamentarnych. Z badań sondażowych exit poll Ipsosu wynika jasno, że po raz kolejny tryumf w Sejmie odniosło Prawo i Sprawiedliwość. Władza przejdzie jednak najpewniej w ręce opozycji – Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Wielkim przegranym okazała się Konfederacja. A jak układają się wyniki w wyborach do Senatu?

W przeciwieństwie do Sejmu, tutaj obowiązują okręgi jednomandatowe. Nie da się na nie bezpośrednio przełożyć sondażowych wyników z niższej izby parlamentu. Na czas wyborów większość opozycji zawiązała, tak jak w przypadku wyborów z 2019 roku, tzw. pakt senacki. Wiele wskazuje na to, że to ona odniesie po raz kolejny wygraną w Senacie.

Po raz pierwszy swoje sondaże przeprowadziła także Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB). To właśnie ona przedstawia jako pierwsza nieoficjalne dane ws. wygranych w poszczególnych okręgach senackich. Należy pamiętać, że są to jedynie informacje sondażowe.

Kto dostał się do Senatu? Wiele okręgów nierozstrzygniętych

Według danych przekazanych przez OGB, 11 z 19 okręgów oznaczonych jako „rozstrzygnięte” trafiło na stronę paktu senackiego. Nieoficjalnie opozycja zwyciężyła m.in. we wszystkich czterech okręgach warszawskich. Mandat do Senatu uzyskali w tym przypadku – Magdalena Biejat, Małgorzata Kidawa Błońska, Marek Borowski i Adam Bodnar.

Z opozycji o mandat senacki wolni mają być także: Kazimierz Kleina z okręgu słupskiego, Bogdan Borusewicz z okręgu gdańskiego, Leszek Czarnobaj z okręgu malborskiego, Adam Szejnfeld z okręgu pilskiego, Jan F. Libicki z okręgu szamotulskiego, Waldy Dzikowski z okręgu lubońskiego oraz Wojciech Ziemniak z okręgu leszczyńskiego.

Z okręgów „rozstrzygniętych” na korzyść Prawa i Sprawiedliwości mandat otrzymać mają: Jolanta Hibner z okręgu legionowskiego, Robert Mamątow z okręgu ostrołęckiego, Waldemar Kraska z okręgu siedleckiego, Stanisław Karczewski z okręgu grójeckiego, Wojciech Skurkiewicz z okręgu radomskiego, Jacek Włosowicz z okręgu końskiego oraz Krzysztof Słoń z okręgu kieleckiego.

