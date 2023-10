Kto wygrał wybory 2023? Znamy wyniki Ipsos late poll

Najnowsze informacje o wynikach wyborów. Śledź naszą relację na żywo.

W niedzielę, 15 października w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Oficjalne wyniki poznamy najprawdopodobniej we wtorek, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza zliczy głosy ze wszystkich okręgów. Do tej pory przedstawiamy wyniki late poll sondażowni Ipsos.

Wyniki wyborów 2023. Znamy sondaż late poll

Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca należą do Lewicy (8,6 proc.) i do Konfederacji (6,4 proc.).

Kto ma większość w Sejmie? Tak wygląda rozkład mandatów według sondażu late poll

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów, natomiast do większości konstytucyjnej – 307.

– Jestem przekonany, że opozycja dojdzie do porozumienia i będziemy mieli rząd – podkreślał jeszcze przed wynikami late poll Rafał Trzaskowski, komentując dla TVN24 sytuację w sztabie Koalicji Obywatelskiej. – Nikt nie będzie świętował przez ileś dni. Dziś jest ten moment szczęścia. Od razu myślimy o tym, co dalej. Kiedy te wyniki się potwierdzą, natychmiast przystąpimy do rozmów. Personalia są mniej ważne niż wspólny program dla Polek i Polaków – zapewnił prezydenta Warszawy.

Konfederacja utrzymuje swój słaby wynik w sondażu late poll. Tuż po ogłoszeniu exit polli rozczarowania nie kryli politycy Konfederacji. Lider tego ugrupowania Sławomir Mentzen przyznał, że to porażka. – Brauna schowali całkowicie. To jest absolutny błąd. (...) Chowanie nas do szafy było idiotyzmem – skomentował w rozmowie z „Wprost” Janusz Korwin-Mikke.

