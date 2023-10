Konfederacja „nie wywróciła stolika”. Korwin-Mikke: Jak się ukrywa Brauna, mnie…

Według sondażu exit poll Ipsos dla TVN, TVP i Polsatu wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. głosów. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga – 13 proc., Nowa Lewica – 8,6 proc., Konfederacja – 6,2 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 proc., a inne komitety – 0,2 proc.

Wybory 2023. Porażka Konfederacji

KO, Trzecia Droga i Lewica ma szansę zdobyć łącznie 248 mandatów i przejąć władzę. PiS może wprowadzić do Sejmu 200 posłów, a Konfederacja – 12.

Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników rozczarowania nie kryli politycy Konfederacji. Lider tego ugrupowania Sławomir Mentzen przyznał, że to porażka. – Ten wynik to jest exit poll, sondaż przeprowadzony na dużej próbie, w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić, ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało – mówił podczas wieczoru wyborczego prezes Nowej Nadziei.

Korwin-Mikke: Jak się ukrywa Brauna, mnie, to takie są skutki

Wyniki wyborów skomentował też Janusz Korwin-Mikke. – Nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Ale, niestety, jak się ukrywa przede wszystkim Grzegorza Brauna, mnie, to takie są skutki. Albo mamy być alternatywą dla innych partii, albo mamy być do nich podobni – powiedział Korwin-Mikke w rozmowie z Interią. – Nieszczęście polega na tym, że od lipca, kiedy były dobre wyniki sondaży, robiliśmy wszystko, żeby nie zepsuć – dodał.

Korwin-Mikke stwierdził, że sam „starał się grzecznie nie nawijać, żeby specjalnie nie przeszkadzać”. – Nawiasem mówiąc, wypowiem się na ten temat na forach wewnętrznych. Na pewno szansą przebicia dla takich partii jak my jest mówić co innego niż inni. Zdecydowanie odwrotnie – ocenił polityk.

Korwin-Mikke może nie dostać się do Sejmu

Politolog i socjolog prof. Jarosław Flis wskazał w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, że Konfederacja zdobędzie mandaty tylko w największych okręgach. Według eksperta „bezpieczny wydaje się” mandat Sławomira Mentzena, który kandydował z Warszawy.

Z kolei, zdaniem Flisa, „startujący z obwarzanka Janusz Korwin-Mikke już raczej nie będzie mieć okazji do drzemania w ławach poselskich” i nie obroni mandatu.

