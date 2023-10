Wyniki wyborów 2023. Pojawiają się pierwsze dane z PKW

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu odbyło się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00. Ostatni wyborcy we Wrocławiu czekali na oddanie głosu nawet do 3 rano.

Wybory 2023. Oficjalne wyniki PKW z rana

Dotychczas wynik wyborów można przewidywać na podstawie danych exit poll z 21:00 oraz cząstkowych wyników ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Wyniki głosowania z 2497 na 31497 (7,93 proc.) obwodów pokazują, że prowadzi PiS. Wyniki wyglądają następująco:

PiS – 40,04 proc. głosów.

KO – 26,85 proc. głosów

Trzecia Droga ma 13,42 proc.

Nowa Lewica 8,38 proc.

Konfederacja – 7,29 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,77 proc.

Polska Jest Jedna – 1,71 proc.

To na razie tylko cząstkowe wyniki. Podane wcześniej wyniki głosowania z 5,85 proc. obwodów przedstawiały się następująco:



PiS – 39,67 proc.

KO – 27,29 proc.

Trzecia Droga – 13,1 proc.

Nowa Lewica – 8,58 proc.

Konfederacja – 7,25 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,76 proc.

Polska Jest Jedna – 1,7 proc.

Wyniki sondażowe late poll miały pojawić się między 2 a 3 w nocy, ale dotychczas ich nie udostępniono.

Według pierwszego sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos frekwencja wyniosła 72,9 proc., czyli była najwyższa spośród wszystkich wyborów po 1989 r. – Można już powiedzieć, że w tej chwili frekwencja prawdopodobnie, i to wielce, jest największa w dziejach III RP – przekazał sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Z analizy Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że nawet z wynikiem o 3 pp. lepszym niż sondażowy PiS nie ma szans na większość w Sejmie (także ze wsparciem Konfederacji).

