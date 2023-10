Rosyjskie media zabrały głos w sprawie wyborów w Polsce. Piszą o koalicji

Wybory parlamentarne 2023 za nami. Jak wynika z wykonanego przez pracownię Ipsos sondażu exit poll, wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc. głosów.

Kiedy poznamy ostateczne wyniki wyborów?

Na trzecim miejscu uplasowała się Trzecia Droga z wynikiem 13. proc. Do Sejmu wchodzą jeszcze Lewica (8,6 proc. głosów) i Konfederacja (6,2 proc.) Bezpartyjni Samorządowcy oraz Polska jest jedna nie przekroczyły progu wyborczego.

Ostateczne wyniki mogą jednak znacząco różnić się od sondażowych, co wynika m.in. z rekordowej frekwencji, która wyniosła ok. 73 proc. Państwowa Komisja Wyborcza powinna ogłosić ostateczne wyniki we wtorkowe przedpołudnie, 17 października.

Wybory 2023. Komentarz w rosyjskich mediach

Wybory w naszym kraju nie uszły uwadze rosyjskich mediów. W komentarzu dziennika ekonomiczno-biznesowego „Wiedomosti” podkreślono, że rządzące od 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na samodzielne sprawowanie rządów.

Ewentualne zawiązanie koalicji oznaczałoby, że „PiS będzie musiało pójść na ustępstwa”. Dodano, że taki scenariusz doprowadziłby do sytuacji bez precedensu w dziejach polskiego parlamentaryzmu, kiedy „jednej partii udałoby się wygrać wybory trzy razy z rzędu”.

– W każdym razie nie ma co mówić o wyraźnym zwycięstwie PiS czy opozycji. W przypadku zwycięstwa którakolwiek ze stron będzie musiała stworzyć koalicję (...) Nawet jeśli dojdzie do bezprecedensowej sytuacji i PiS wygra po raz trzeci, utworzona przez nie koalicja będzie wymagała znacznie większego kompromisu ze strony narodowych konserwatystów – ocenił dla „Wiedomosti” analityk Dmitrij Oficerow-Bielski.

