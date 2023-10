Wyniki wyborów 2023. Marek Belka dał prezydentowi muzyczną wskazówkę

Według przeprowadzonego przez IPSOS sondażu late poll, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie utrzymać władzy w Polsce. Rząd najprawdopodobniej stworzy dotychczasowa opozycja, która może liczyć na 248 mandatów w nowym Sejmie. Zanim jednak uformuje się nowy gabinet, decyzję w tej sprawie musi podjąć prezydent. Andrzej Duda musi zdecydować, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu.

Marek Belka postanowił ułatwić życie głowie państwa i udzielił mu na Twitterze muzycznej podpowiedzi. „Prezydent oczywiście będzie miał prawo dalej być psują. Będzie też miał prawo pomyśleć o swojej przyszłości bez PiS. Zobaczymy, jaką melodię sobie wybierze? Lesley Gore śpiewała też „nie jestem Twoją własnością”. Taka wskazówka” – napisał były premier.

Do swojego wpisu załączył wspomnianą piosenkę zatytułowaną "It's my party".

Wyniki wyborów 2023. Co zrobi prezydent?

W powyborczych komentarzach pojawiają się wątpliwości, co do tego, jak postąpi Andrzej Duda. Na razie prezydenta ma 30 dni na zwołanie posiedzenia nowego Sejmu. Podczas tego posiedzenia wybrany zostanie nowy marszałek Sejmu. Następnym krokiem będzie wyłonienie nowego rządu.

Prezesa Rady Ministrów desygnuje prezydent. Zwyczajowo przyjęło się, że jest nim reprezentant partii lub koalicji partii, która dysponuje większością w Sejmie. Zgodnie z dotychczasową praktyką prezydenci desygnowali raczej kandydata wskazanego przez większość, licząc się z tym, że musi on później uzyskać poparcie w Sejmie. Formalnie głowa państwa nie ma tutaj jednak żadnych ograniczeń.

Następnie premier przedstawia prezydentowi propozycję składu rządu, a prezydent powołuje rząd i przyjmuje przysięgi. Musi to zrobić w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia Sejmu lub dymisji poprzedniej Rady Ministrów.

