Wicemarszałek Sejmu o wyborach. „Kto pójdzie z Tuskiem, jest po prostu zdrajcą”

Oficjalne wyniki wyborów wciąż stoją pod znakiem zapytania, ale dotychczasowe wyniki sondażu late poll wskazują, że utworzenie PiS będzie mieć trudność ze sformowaniem rządu.

Emocji po ogłoszeniu wyników pierwszego sondażu exit poll nie kryła Małgorzata Gosiewska. – Ten, kto pójdzie z Tuskiem jest zdrajcą – oświadczyła w rozmowie z dziennikarzami.

– Ale ludzie tego chcieli! – powiedziała dziennikarka „Gazety Wyborczej”. – Ludzie wybrali Prawo i Sprawiedliwość. Chyba jesteśmy tutaj zgodni, że PIS po raz trzeci wygrało wybory? Czy się mylę – powiedziała wicemarszałek Sejmu.

twitter

Dopytywana o to, z kim PiS miałoby rządzić, powiedziała, żeby czekać na oficjalne wyniki wyborów. – Jestem pewna, że ten wynik realny okaże się lepszy – zaznaczyła.

Wyniki wyborów 2023. Ile mandatów dla kogo?

W poniedziałek przed godz. 8:00 poznaliśmy wyniku sondażu late poll, które nieznacznie różnią się od wyników exit poll. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca należą do Lewicy (8,6 proc.) i do Konfederacji (6,4 proc.).

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów, natomiast do większości konstytucyjnej – 307. Według late poll mandaty opozycji (KO, Trzeciej Drogi i Lewicy) sumują się do 248.

– Jestem przekonany, że opozycja dojdzie do porozumienia i będziemy mieli rząd – podkreślał jeszcze przed wynikami late poll Rafał Trzaskowski, komentując dla TVN24 sytuację w sztabie Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj też:

Czarnek nie traci wiary w utrzymanie władzy przez PiS. „Wojna się dopiero zacznie”Czytaj też:

Tomczyk o sformowaniu rządu. „Jeśli prezydent tego nie zrobi…”