Złoty zareagował na wyniki exit poll. Dobre wiadomości z rynku

Po fakcie, że złoty umocnił się po ogłoszeniu wyników exit poll, można oceniać, że rynki czekały na informację o dobrym wyniku partii opozycyjnych. Wprawdzie wcale nie jest powiedziane, że Koalicja Obywatelska wraz z Trzecią Drogą i Lewicą utworzy rząd, bo w pierwszej kolejności prezydent powierzy to zadanie zwycięskiemu PiS-owi, to jednak wiadomo, że PiS, nawet gdyby przekonał Konfederację do koalicji, nie będzie miał większości do samodzielnego rządzenia.

Trzeba też pamiętać, że ostateczne wyniki mogą się różnić od wyników exit poll.

Kurs walut. Złoty umocnił się po wynikach exit poll

Niezależnie od tego, w nocy złoty umocnił się wobec dolara i euro. W poniedziałek po godzinie 5 rano za jednego dolara trzeba było płacić 4,25 zł – przed weekendem było to 4,31 zł. W tym samym momencie za jedno euro trzeba było płacić 4,47 zł – to spadek o 6 groszy wobec notowań przed weekendem.

”Złoty uradowany z powrotu demokracji!” – skomentował tę sytuację dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych.

Na inwestorów uspokajająco mogła zadziałać wizja uzyskania pieniędzy z KPO. Donald Tusk wielokrotnie obiecywał, że jeśli dojdzie do władzy, doprowadzi do odblokowania miliardów dla Polski. Niewykluczone, że wkrótce będzie miał okazję się w tym temacie wykazać.

Co dalej z walutami? Prognozy

„Średnioterminowe zagrożenia dla złotego również nie znikną jak za dotknięciem magicznej różdżki. Spodziewamy się, że EUR/PLN rok zakończy w okolicy 4,50, a kursy walut w 2024 r. roku będą się stopniowo obniżać. Polityka fiskalna w najbliższym czasie pozostanie luźna, a potrzeby pożyczkowe gigantyczne. Atrakcyjność odsetkowa waluty mierzona poziomem realnych stóp procentowych jest niska, hamownie inflacji w przyszłym roku zdecydowanie wytraci impet. W minionych miesiącach kurczyła się nadwyżka na rachunku obrotów bieżących i ta niekorzystna dla siły waluty tendencja powinna się w najbliższym czasie utrzymać. Co więcej, nastroje na rynkach globalnych były ostatnio niestabilne” – napisał w komentarzu Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz. Pl.

Czytaj też:

Światowe media o wyborach: „spektakularna porażka PiS”, „Polska wróciła”Czytaj też:

Inwestorzy zadowoleni z wyników wyborów. Na GPW wrócił optymizm