PiS wyruszy na powyborcze łowy wśród posłów? Fogiel stawia sprawę jasno

Trwa liczenie głosów po niedzielnych wyborach parlamentarnych. W poniedziałek przed godz. 8 rano opublikowane zostały wyniki late poll Ipsos dla TVN, TVP i Polsatu. Według nich PiS zdobył 36,6 proc. głosów, a KO – 31,0 proc. Wynik Trzeciej Drogi to 13,5 proc, Lewicy – 8,6 proc. a Konfederacji – 6,4 proc.

Biorąc pod uwagę najnowsze wyniki late poll, PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga na 57, Lewica na 30, a Konfederacja na 14. Łącznie KO, Trzecia Droga i Lewica mogą dysponować 248 mandatami, co daje im większość w 460-osobowym Sejmie i szansę na stworzenie nowego rządu.

Z zapowiedzi Andrzeja Dudy i prezydenckich ministrów wynika jednak, że w pierwszym kroku głowa państwa powierzy misję tworzenia rządu reprezentantowi partii, która uzyskała najwyższy wynik w wyborach, czyli PiS-u. Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie więc musiała szukać potencjalnych koalicjantów do zbudowania większości.

Wybory 2023. Fogiel: Jesteśmy otwarci na bardzo rozmaite rozmowy

Były rzecznik PiS i szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel powiedział w poniedziałek rano na antenie Radia Zet, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie rozmawiać „z każdym, kto znajdzie się w Sejmie, kto myśli propaństwowo, kto byłby skłonny nie poddawać się dyktatowi Tuska, który widać za rogiem”.

Pytany o to, czy PiS ma już ofertę dla posłów z innych ugrupowań, odparł, że „nikogo nie będą kupować”. – Niewolnictwo nigdy w Polsce nie istniało i nie przewiduję, żeby się pojawiło – dodał.

Fogiel odniósł się też do wypowiedzi Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, który sugerował, że PiS ma już wytypowanych posłów, których będzie próbował przeciągać na swoją stronę. – Apelowałbym, aby diaboliczne i spiskowe teorie trochę odłożyć. (...) Proponowałbym Bosakowi przyjrzenie się własnemu środowisku. Może kolega Mentzen mu nie wszystko mówił – stwierdził.

– Dzisiaj za wcześnie na tego typu spekulacje, ale jesteśmy otwarci na bardzo rozmaite rozmowy. Jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto będzie zainteresowany taką rozmową. Bo Polska to Polska. Ważne, by utrzymać ją na kursie suwerennościowym – stwierdził Fogiel, dopytywany o to, czy PiS byłoby skłonne oddać fotel premiera politykowi Trzeciej Drogi w zamian za utrzymanie się przy władzy.

PSL i Konfederacja nie palą się do koalicji z PiS

Liderzy Konfederacji zapewniają, że nie wejdą w koalicję ani z PiS, ani z KO. Do koalicji z PiS nie garnie się też Trzecia Droga.

„Niech Pan zapomni. Za te kłamstwa, za te oszczerstwa, za nienawiść i opluwanie nas wszystkich, za złodziejstwo i wszystkie afery – rozliczymy Was!!” – napisał na portalu społecznościowym X rzecznik PSL Miłosz Motyka w odpowiedzi na wyrażoną przez europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego zapowiedź rozmów z ludowcami.

