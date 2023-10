Szef Rządowego Centrum Analiz: PiS powinien dostać szansę od prezydenta

Norbert Maliszewski był gościem „Sygnałów dnia” na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Szef Rządowego Centrum Analiz (RCA) komentował wyniki wyborów parlamentarnych, wskazywał na przyczyny wygranej opozycji i przewidywał jak potoczą się kolejne wybory w Polsce.

Wyniki wyborów 2023. „PiS powinno mieć szansę”

Maliszewski zabrał głos w sprawie decyzji, jaką podjąć musi obecnie prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, liczy na to, że głowa państwa utrzyma wieloletnią tradycję i powierzy misję tworzenia rządu zwycięskiej partii politycznej. – Pamiętajmy, że pan prezydent ma teraz inicjatywę, a PiS wygrało te wybory i powinno mieć szanse na to, by próbować formułować rząd – powiedział.

Szef RCA zaznaczył, że w jego ocenie wynik PiS jest bardzo zadowalający. – Pamiętajmy o tym, że PiS miał największe poparcie. W porównaniu z 2019 rokiem mamy około 8 milionów wyborców, którzy ponownie na nas zagłosowali (...). To jest duży sukces i musimy pamiętać, żeby docenić ten rezultat – mówił.

Przedstawiciel Kancelarii Premiera dodał również, że wciąż należy czekać na ostateczne wyniki wyborów, które mogą mocno zmienić sytuację w poszczególnych okręgach. Przyznał jednak, że będą one prawdopodobnie zbliżone do tych, które podał IPSOS w sondażu late poll.

Maliszewski przypomniał również, że przed Polakami kolejne wybory i PiS liczy w nich na bardzo dobry wynik. – Wybory Europejskie to będzie istotny kontekst kryzysu migracyjnego. Nakłaniam i przekonuje że będziemy mieli wysokie poparcie – powiedział.

Wyniki wyborów 2023. Strategiczne głosowanie

Polityk wskazał również, co jego zdaniem zdecydowało o wyniku wyborów. – Wyborcy zagłosowali strategicznie w tym sensie, że część wyborców liberalnych zagłosowało na Trzecią Drogę, aby opozycja miała większą szansę na zdobycie władzy i wydaje się, że ta strategia okazała się skuteczna (...) To jest myślenie strategiczne wyborców, żeby głosować anty-PiS – stwierdził.

Maliszewski stwierdził również, że to wynik jednej partii stał się przyczyną, dla której opozycja może liczyć na ostateczną wygraną. – Wynik Trzeciej Drogi jest kluczem naszego problemu, czyli PiS. To ich wynik powoduje, że daleko nam od większości i daleko nam też od tego, żeby tworzyć rząd z Konfederacją – ocenił.

