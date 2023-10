Wyniki wyborów 2023. Najnowsze dane PKW

Frekwencja w wyborach parlamentarnych z blisko 30 proc. obwodów (28,56 proc.) wyniosła 71,99 proc.

– Takiej frekwencji w dziejach III RP nie było – zaznaczył szef PKW Sylwester Marciniak. – Siłą rzeczy najwcześniej schodzą protokoły z mniejszych obwodów – mówił. Zaznaczył, że dane mogą się jeszcze zmienić. Po godz. 10:00 poparcie dla komitetów wyglądało następująco:

PiS – 40,05 proc. KO – 26,38 proc. Trzecia Droga –14,12 proc. Lewica – 8,03 proc. Konfederacja – 7,37 proc. Bezpartyjni – 1,87 proc. Frekwencja w referendum po przeliczeniu głosów z 28,56 proc. obwodów wyniosła 43,53 proc., co oznacza, że jest ono niewiążące.

Dane cząstkowe są na bieżąco aktualizowane na stronie PKW.

Wybory 2023. Wyniki sondażu late poll

Z sondażu late poll wynika, że wybory wygrało PiS z przewagą kilku punktów procentowych nad KO. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca zajęły Lewica (8,6 proc.) i Konfederacja (6,4 proc.).

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów, natomiast do większości konstytucyjnej – 307. Zgodnie z wynikiem sondażu late poll mandaty opozycji sumują się do 248.

