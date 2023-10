Prof. Zybertowicz skrytykował kształt referendum. „Było ułomnie skonstruowane”

Według sondażu exit poll w referendum wzięło udział 40 proc. uprawnionych do głosowania, co oznacza, że będzie ono nieważne. – To referendum było ułomnie skonstruowane – ocenił doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz.

W niedzielę oprócz wyborów parlamentarnych odbyło się również referendum ogólnokrajowe, w którym Polacy mogli odpowiedzieć na cztery pytania przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Referendum. Wyniki exit poll Według sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla TVP i Polsatu „wyprzedaż majątku” poparło 2,5 proc. uczestników referendum, a 97,5 proc. wyraziło w tej kwestii sprzeciw. W przypadku pytania o podniesienie wieku emerytalnego 96 proc. głosujących wybrało odpowiedź „nie”, a 4 proc. "tak". W trzecim pytaniu 97,8 proc. uczestników głosowania zaprotestowało przeciwko likwidacji bariery na polsko-białoruskiej granicy, a za jej likwidacją opowiedziało się 2,2 proc. głosujących. Z kolei 98,6 proc. osób biorących udział w referendum zadeklarowało brak poparcia dla „przymusowej relokacji”, a 1,4 proc. wybrało odpowiedź przeciwną. Według badania frekwencja w referendum wyniosła 40 proc. Tym samym referendum nie będzie wiążące. Zybertowicz krytykuje kształt referendum W poniedziałek w „Kwadrancie politycznym” w TVP kształt referendum skrytykował prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. – To referendum było ułomnie skonstruowane – ocenił Zybertowicz. – Lepiej byłoby tak skonstruować, żeby odpowiedź oczekiwana, zgodna z interesem kraju, była „tak”, żeby oczekiwano pozytywności od Polaków – tak, jestem za tym, żeby mur chronił nas przed nielegalnymi migrantami – wskazał. W ocenie doradcy prezydenta kształt pytań referendalnych „zmniejszył siłę przekazu”. – Niektórzy językoznawcy twierdzą, że to mogło zniechęcać do oddania głosu – zaznaczył. – Sposób sformułowania pytań i kampania referendalna 4xNIE miała mniejszą nośność niż gdyby pytania były sformułowane w trybie, ze zgodne z interesem kraju byłoby odpowiedzenie „tak” – przekonywał prof. Zybertowicz. Czytaj też:

