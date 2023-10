PKW aktualizuje dane. Policzono głosy z ponad 44 proc. komisji obwodowych

Z najnowszych danych dostępnych na stronach Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że podliczono już głosy oddane w 44,09 proc. obwodów.

Na czele stawki wciąż pozostaje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38,83 proc., drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,30 proc, a na ostatnim stopniu podium zadomowiła się Trzecia Droga z wynikiem 14,33 proc.

Kolejne lokaty zajmują Lewica, na którą głos oddało 8,12 proc. wyborców i Konfederacja z wynikiem 7,35 proc. Pod progiem znajdują się niezmiennie komitet Bezpartyjnych Samorządowców z wynikiem 1,89 proc. oraz komitet Polska Jest Jedna, na którą głos oddało 1,67 proc. wyborców.

Wyniki wyborów 2023. Wyniki late poll

Oficjalne wyniki poznamy najprawdopodobniej we wtorek, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza zliczy głosy ze wszystkich okręgów. Do tej pory przedstawiamy wyniki sondażu late poll Ipsos przeprowadzonego dla Polsatu, TVP i TVN. Wyniki uwzględniają 50 proc. oficjalnych wyników komisji.

Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca należą do Lewicy (8,6 proc.) i do Konfederacji (6,4 proc.).

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów, natomiast do większości konstytucyjnej – 307.

– Jestem przekonany, że opozycja dojdzie do porozumienia i będziemy mieli rząd – podkreślał jeszcze przed wynikami late poll Rafał Trzaskowski, komentując dla TVN24 sytuację w sztabie Koalicji Obywatelskiej. – Nikt nie będzie świętował przez ileś dni. Dziś jest ten moment szczęścia. Od razu myślimy o tym, co dalej. Kiedy te wyniki się potwierdzą, natychmiast przystąpimy do rozmów. Personalia są mniej ważne niż wspólny program dla Polek i Polaków – zapewnił prezydenta Warszawy.

