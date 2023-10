Co stało się w ewakuowanych komisjach? „Zawartość plecaka zostanie poddana oględzinom”

W ostatnich godzinach głosowania doszło w Warszawie do niepokojącego incydentu. Dwie komisje wyborcze przy ul. Tarnowieckiej na Pradze-Południe zostały ewakuowane.

„Realne zagrożenie dla życia i zdrowia”

Pojawiły się doniesienia, że doszło do tego wskutek alarmu bombowego. O szczegóły tego zdarzenia zapytaliśmy podinsp. Sylwestra Marczaka, rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Nasz rozmówca poinformował, że w okolicy budynku, w którym mieściły się obie komisje wyborcze, znajdował się pozostawiony plecak. Stróże prawa otrzymali zgłoszenie w tej sprawie po godz. 19.

– Na miejsce pojechali policjanci i policyjni pirotechnicy. Znaleźli pewną rzecz – na razie nie mówimy, co to jest. Było to realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, stąd działania pirotechniczne. Policjanci podjęli decyzję o wyznaczeniu strony strefy bezpieczeństwa. Początkowo promień tej strefy wynosił 80 m, a później dochodził do 100 m. W trakcie naszych działań została podjęta decyzja o wyłączeniu funkcjonowania wszystkiego, co jest tym rejonie. Stąd decyzja o zamknięciu tych komisji na czas trwania naszych działań – poinformował w rozmowie z „Wprost” podinsp. Marczak.

Beczka minersko-pirotechniczna

Na miejsce przyjechała beczka minersko-pirotechniczna. To specjalistyczny pojazd, które służy do transportowania przedmiotów, które mogą eksplodować. Stróże prawa wciąż prowadzą czynności w celu ustalenia tożsamości osoby, która pozostawiła plecak.

– Cała zawartość plecaka została przeniesiona do beczki. Następnie policjanci dokonali jeszcze sprawdzenia pobliskiego terenu, żeby wykluczyć jakiekolwiek inne zagrożenie. W momencie, kiedy to się zakończyło, przekazaliśmy informację do komisji wyborczych, które podejmują już decyzję w swoim trybie o przywróceniu funkcjonowania. Decyzja o ewakuacji zapadła ok. godz. 19:30 i mniej więcej do 20:30 zakończyły się nasze czynności. Zawartość plecaka zostanie poddana oględzinom – uzupełnił podinsp. Marczak.

