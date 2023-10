Mniejszość niemiecka od lat ma posła w Sejmie. Czy to miejsce jest pewne?

Okręgiem, z którego od lat do Sejmu dostają się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, jest okręg 21, który obejmuje cały obszar województwa opolskiego. To tam mieszka największa w Polsce część z 132,5 tys. osób deklarujących narodowość niemiecką w Spisie Powszechnym w 2021 roku. I to jedyny okręg, w którym startuje KWW Mniejszość Niemiecka.

Od 2005 roku do teraz posłem reprezentującym mniejszość niemiecką, który zdobył mandat w każdych kolejnych wyborach, jest Ryszard Galla. W wyborach w 2023 roku mniejszość niemiecka po raz pierwszy od 1991 roku nie zdobyła mandatu w Sejmie.

Czy mniejszość niemiecka ma zagwarantowane miejsce w Sejmie?

Ze względu na to, że od lat w Sejmie zasiada co najmniej jeden przedstawiciel KWW Mniejszości Niemieckiej, może się wydawać, że komitet ten ma zagwarantowane miejsce w Sejmie. Nie jest to jednak prawda.

Komitet Mniejszość Niemiecka korzysta jednak z opisanego w Kodeksie wyborczym ułatwienia, które dotyczy mniejszości narodowych. Zgodnie z art. 197 Kodeksu wyborczego, komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą korzystać ze zwolnienia list tych komitetów z 5 proc. progu wyborczego.

Zwolnienie z progu wyborczego nie oznacza, że kandydaci nie muszą walczyć o mandat z kandydatami innych komitetów. Jednak w porównaniu do nich nie muszą zdobyć 5 proc. głosów w skali całego kraju. Dlatego o mandat mogą, tak jak KWW Mniejszość Niemiecka, walczyć w ramach jednego okręgu.

I tak w 2019 roku Mniejszość Niemiecka otrzymała 32094 głosy, co w skali kraju stanowiło jedynie 0,17 proc. głosów, ale w skali okręgu nr 21 było to 7,9 proc., co dało piąte miejsce i jeden mandat dla Ryszarda Galli.

Czy mniejszość niemiecka może zdobyć więcej niż jeden mandat?

Nie ma też żadnych przeciwwskazań, żeby KWW Mniejszość Niemiecka zdobyła więcej niż jeden mandat w wyborach do Sejmu. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2005 roku, kiedy Ryszard Galla dostał się do Sejmu obok wieloletniego posła Henryka Krolla.

Ze zwolnienia z progu wyborczego w skali kraju mogą korzystać również przedstawiciele innych uznawanych formalnie w Polsce mniejszości narodowych. Jednak mniejszość niemiecka jest jedyną mniejszością narodową, która zdobywa mandat do Sejmu.

