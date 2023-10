Grodzki nie pokłada wiary w Dudzie. Nowy rząd dopiero w grudniu?

Grodzki został zapytany o swoje przewidywania w rozmowie z TVN24. Ocenił, że na nowy rząd, za sprawą prezydenta, możemy poczekać nawet do 22 grudnia. Jego zdaniem Andrzej Duda musiałby "wnieść się ponad partykularyzmy". – Nie jestem do końca przekonany, czy pan prezydent wzniesie się ponad doraźne działania, dyktowane tak zwanym zwyczajem – powiedział.

– Jeżeli pan prezydent szedłby utartą ścieżką, to nowy rząd może powstać nawet tak późno jak 22 grudnia. A czasy są niespokojne, za granicą jest jedna wojna, w Izraelu ciężki konflikt. Byłoby dobrze, gdyby Polska pozostawała bez rządu jak najkrócej – stwierdził Grodzki.

Marszałek Senatu mówił również o wynikach wyborów do Senatu. – Jesteśmy dobrej myśli, ale jaką większość finalnie pakt senacki zdobędzie, to poczekajmy na wyniki – powiedział. Jego zdaniem do izby wyższej parlamentu dostać może się nawet 57 kandydatów Paktu Senackiego.

Borys Budka wierzy w Andrzeja Dudę

Więcej wiary w decyzjach prezydenta pokłada szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Borys Budka. – Mam nadzieję, że pan prezydent, który mówi, że rozumie demokrację i ceni suwerena, wykona zobowiązanie, które wyborcy nałożą na niego, czyli uszanuje wynik wyborów, a nie będzie próbował po raz kolejny być częścią obozu Kaczyńskiego – powiedział.

Budka przypomniał również, że prezydent często odwołuje się do głosu suwerena. – Mamy nowe otwarcie i mam nadzieję na refleksję ze strony prezydenta, ale przede wszystkim na szanowanie wyniku wyborów. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie odwoływał się do woli suwerena. Suweren, wszystko na to wskazuje, dał czerwoną kartkę PiS-owi i jednocześnie mandat demokratycznej opozycji do utworzenia dobrego, nowego rządu – stwierdził.

