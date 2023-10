Zaskakujący wynik w bastionie PiS-u. Zbigniew Ziobro nie przyciągnął wyborców

Jeżowe w powiecie niżańskim to jeden z bastionów PiS-u na Podkarpaciu, w którym partia ma najwyższe poparcie w Polsce. Jest też jedną z gmin, w której w tych wyborach parlamentarnych przeliczono już 100 proc. głosów. Choć PiS znów uzyskało tu najlepszy wynik ze wszystkich komitetów, to w porównaniu z poprzednimi wyborami poszło mu gorzej. Obecnie partię popiera o 10 punktów procentowych mniej.

W wyborach 2023 do Sejmu i Senatu uprawnionych do głosowania w gminie były 5 164 osoby. 3 956 zdecydowało się oddać swój głos na Prawo i Sprawiedliwość, co przełożyło się na poparcie 76,61 procent wyborców. Dla porównania cztery lata temu PiS uzyskał w Jeżowem 86,49 proc. głosów.

Konfederacja z wynikiem 9,47 procent zajęła drugie miejsce. 224 osób poparło lidera na liście tej partii, Grzegorza Brauna. Łącznie politycy Konfederacji zdobyli 489 głosów. 280 osób poparło Trzecią Drogę (5,60 proc. uprawnionych w Jeżowem) Na Koalicję Obywatelską głosowało tutaj tylko 211 osób (4,09 proc.), a na Lewicę 87 osób.

Wynik Zbigniewa Ziobry w Jeżowem nie robi wrażenia. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny uplasował się dopiero na czwartym miejscu na liście PiS. Zdobył 574 głosy. Nie zmienia to faktu, że wynik Ziobry w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim jest bardzo dobry. Po przeliczeniu głosów z 74,93 proc. komisji w okręgu minister sprawiedliwości zdobył 56 003 głosy. Startujący z jedynki KO Paweł Kowal zdobył 47 602 głosy.

Wyniki sondażu late poll Ipsos

W poniedziałek 16 października przed godziną 8 poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego sondażu late poll Ipsos. Prezentują się one następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 procent

Koalicja Obywatelska – 31 procent

Trzecia Droga – 13,5 procent

Lewica – 8,6 procent

Konfederacja – 6,4 procent

Ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych mamy poznać we wtorek. Nałożyło się na to kilka czynników, ale przeważającym jest rekordowo wysoka frekwencja. W części komisji w większych miastach, m.in. w Warszawie czy Wrocławiu, głosowanie zakończyło się dopiero po północy. Do tego czasu komisje nie mogły otwierać urn i rozpoczynać liczenia głosów.

