Kto wygrał wybory? Znamy ostateczne sondażowe wyniki late poll 2023

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Tego samego dnia Polacy mogli wziąć udział w krajowym referendum. Głosowanie w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz w referendum nie było obowiązkowe. Wyborcy samodzielnie decydowali, w których z tych trzech głosowań chcieli wziąć udział. Lokale, w których można oddać głos, były otwarte od godz. 7:00 do 21:00, ale były miejsca, w którym głosowanie znacznie się przeciągnęło.

Wyniki wyborów 2023. Najnowsze dane

Przed godz. 15:00 Ipsos przekazał najnowsze wyniki sondażu late poll. Jest to badanie exit poll z uwzględnieniem 90 proc. oficjalnych wyników z badanych komisji wyborczych. Z sondażu wynika, że PiS zdobyło 36,1 proc., KO – 31 proc., Trzecia Droga – 14 proc., Nowa Lewica – 8,6 proc., Konfederacja – 6,8 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 2 proc., a Polska Jest Jedna – 1,3 proc.

Takie wyniki oznaczają, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 196 mandatów w Sejmie, Koalicja Obywatelska – 158, Trzecia Droga – 61, Lewica – 30 miejsc w niższej izbie polskiego parlamentu, a Konfederacja miałaby 15 posłów. Według badania Ipsosu frekwencja wyniosła 73,9 proc.

Wyniki wyborów 2023. Pierwszy sondaż late poll

Wcześniej, po godzinie 7:00, pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki wyborów late poll. Wynikało z nich, że wybory wygrało PiS z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca zajęły Lewica (8,6 proc.) i Konfederacja (6,4 proc.). Bezpartyjni Samorządowcy mieli 2,4 proc., a Polska Jest Jedna 1,3 proc.

W takim układzie sił PiS mogłoby liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica – 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów.

