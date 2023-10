Jacek Karnowski obiecał, że nie zetnie włosów, dopóki nie wygra KO. Teraz musi zmienić image

Jacek Karnowski rządził Sopotem przez 25 lat. W lipcu tego roku samorządowiec ogłosił, że będzie się ubiegał o poselski mandat. Polityk trafił na drugie miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku. Jego transfer do Sejmu był niemal pewny, ponieważ tradycyjnie KO ma w tym okręgu sześć mandatów.

Po przeliczeniu danych ze 139 na 202 komisji wyborczych, a więc 68 proc. głosów okazuje się, że pewniakami do objęcia mandatu są Agnieszka Pomaska, Jacek Karnowski, Piotr Adamowicz i Jarosław Wałęsa. Prezydent Sopotu przekonał do siebie 18 319 wyborców.

– Wielka radość wszystkich sił demokratycznych, bo odbiliśmy Polskę. Polskę radosną, Polskę w Unii Europejskiej, Polskę młodych ludzi, kobiet, tolerancyjną i otwartą – powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników Jacek Karnowski. Przy okazji samorządowiec podziękował za wszystkie oddane głosy oraz wsparcie. – Dziękuję za wsparcie, którego udzielaliście mi przez 30 lat. Dziękuje za wszystkie głosy. Wierzę, że dzięki temu będę mógł w parlamencie reprezentować Sopot, Gdańsk i Pomorze – dodał.

Totalna metamorfoza Karnowskiego. To efekt dobrego wyniku KO

Jacek Karnowski przypomniał także o swojej obietnicy sprzed 7 lat. Polityk zadeklarował wówczas, że nie zetnie włosów dopóki w wyborach nie wygra Koalicja Obywatelska. Od tego momentu można go było zobaczyć z charakterystycznymi lokami. Fryzura zapewniła mu przydomek Kudłaty. – Tak jak obiecałem, głosy za włosy. Rzekło się słowo, więc teraz będę musiał ściąć włosy. Myślę, że nastąpi to w sobotę, gdy znane już będą oficjalne wyniki wyborów. Być może nawet zaproszę mieszkańców Sopotu do Opery Leśnej, aby byli świadkami strzyżenia – zapowiedział.

Samorządowiec podkreślił, że wybrał już konkretnego fryzjera, który dokona zmiany jego image'u. Same włosy mają zostać wystawione na aukcję i sprzedane na cel charytatywny.

