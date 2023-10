PiS przygotowało plan B? Terlecki: Opozycja też będzie miała kłopot

W niedzielę 15 października odbyły się wybory parlamentarne w Polsce. Z sondażu late poll, który przeprowadził Ipsos, wynika, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Symulacja mandatów w Sejmie pokazuje, że formacja, na której czele stoi Jarosław Kaczyński, jest daleko od możliwości sprawowania samodzielnych rządów.

Wyniki wyborów 2023. Ryszard Terlecki zabrał głos

Ryszard Terlecki ocenił wynik wyborczy PiS-u. – Z jednej strony jest oczywiście sukces, bo nie tylko wygrywamy po raz trzeci wybory parlamentarne, ale w sumie to już jest nasze ósme zwycięstwo, tyle że tym razem takie nieskuteczne. Pytanie, czy uda się to przekuć w realne zwycięstwo, a nie tylko statystyczne – powiedział polityk w wywiadzie dla wpolityce.pl.

– Za wcześnie by w tej chwili coś jeszcze przesądzać. Oczywiście będziemy dążyć do tego, by powołać rząd, ale nie wiadomo, czy to się uda. Opozycja też będzie miała kłopot, bo ich łączyła nienawiść do PiS-u, a teraz będą musieli się dogadać co do jakiegoś wspólnego programu i podziału stanowisk. Z tym może być niełatwo – podsumował Ryszard Terlecki.

Ryszard Terlecki: Za wcześnie mówić o konkretnym planie

Polityk został zapytany również, czy PiS ma „tajny plan” na wypadek „czarnego scenariusza”, którym w ocenie polityków tej formacji miałoby być dojście opozycji do władzy. Pojawiły się spekulacje, że działacze wspomnianej formacji mogliby utrudniać obecnej opozycji stworzenie rządu i sprawowanie władzy.

– Z pewnością nie będziemy łatwą, łagodną i zgodliwą opozycją, gdybyśmy rzeczywiście zostali opozycją. Natomiast teraz za wcześniej jest mówić o konkretnym planie działania na wypadek, gdyby nie udało się stworzyć rządu – powiedział Ryszard Terlecki.

Tuż po ogłoszeniu wstępnych, sondażowych wyników wyborów głos zabrał Mateusz Morawiecki. Polityk pytany o możliwe koalicje powyborcze, odpowiedział krótko: „My jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski”.

