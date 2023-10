Mniejszość Niemiecka bez posła w Sejmie. Pierwszy raz od 1991 roku

Sytuacja, w której mniejszość niemiecka nie będzie miała swojego przedstawiciela w Sejmie, ma miejsce pierwszy raz od 1991 roku. Od 1991 roku mieszkający w Polsce Niemcy mieli kilku przedstawicieli, od 1997 roku dwóch, a od 2007 jednego, którym w ostatnich wyborach zawsze zostawał poseł Ryszard Galla.

Czy mniejszość niemiecka ma zagwarantowane miejsce w Sejmie?

Niektórzy wyborcy żyli wręcz w przekonaniu, że miejsce dla Mniejszości Niemieckiej jest ustawowo zagwarantowane. Tak naprawdę komitety wyborców reprezentujące uznane przez polskie państwo mniejszości narodowe, zgodnie z art. 197 Kodeksu wyborczego, są jedynie zwolnione z obowiązku przekroczenia 5-procentowego progu wyborczego w skali kraju. Jednak na poziomie okręgu o samo zdobycie mandatu muszą walczyć na równi z innymi komitetami.

Okręgiem, z którego od lat do Sejmu dostawali się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, jest Okręg wyborczy nr 21, który obejmuje cały obszar województwa opolskiego. To tam mieszka największa część z mieszkających w Polsce 132,5 tys. osób deklarujących narodowość niemiecką w Spisie Powszechnym w 2021 roku. I to jedyny okręg, w którym startuje KWW Mniejszość Niemiecka.

Wybory 2023. Mniejszość Niemiecka bez posła w Sejmie

Po podliczeniu danych z ponad 98 proc. obwodowych komisji wyborczych w Okręgu wyborczym nr 21 okazało się, że KWW Mniejszość Niemiecka zajmuje dopiero szóste miejsce z wynikiem 5,24 proc. oddanych na niego głosów. Po przeliczeniu rozkładu głosów metodą d'Hondta z liczby uzyskanych przez Komitet głosów jednoznacznie wynika, że uniemożliwia to zdobycie przez niego mandatu. Tym samym w Sejmie po raz pierwszy od 1991 roku zabraknie przedstawiciela mniejszości niemieckiej.

Mandaty w Okręgu wyborczym nr 21 zdobędą za to najprawdopodobniej Koalicja Obywatelska (5 mandatów), Prawo i Sprawiedliwość (4), Trzecia Droga (1), Lewica (1) i Konfederacja (1). Matematycznie możliwa jest jeszcze utrata mandatu przez Konfederację na rzecz Trzeciej Drogi.

