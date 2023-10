NA ŻYWO: Wybory 2023. Są dane z 99,8 proc. komisji. Wiadomo, kto wygrał!

6:45 twitter.com 6:41 Czekamy na ostateczne wyniki wyborów do Sejmu. Z części opublikowanych danych wynika, że w nowej kadencji w Sejmie zobaczym wielu debiutantów. Po raz pierwszy w poselskich ławach zasiądą m.in. liderzy ugrupowań – Szymon Hołownia z Polski 2050 oraz Sławomir Mentzen z Konfederacji.



Mandat trafi także m.in. do Łukasza Litewki, gwiazdy Lewicy. Sosnowiecki radny wyprzedził w wyborach wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wśród debiutantów znalazł się także współtwórca sukcesów Adama Małysz – Apoloniusz Tajner



Litewka, Mentzen, Hołownia, Tajner. Sejmowi debiutanci przy Wiejskiej

Według danych z ponad 99 proc. komisji trzeci indywidualny wynik w wyborach do Sejmu osiągnął lider listy KO w Poznaniu, Adam Szłapka. Zebrał ponad 149 tys. głosów, czyli 56 proc. wszystkich oddanych na KO w 39. okręgu. Lepsi byli tylko Donald Tusk (ponad 460 tys. głosów) i Jarosław Kaczyński (ponad 177 tys. głosów).

Jarosław Kaczyński pobił historyczny rekord Przemysława Gosiewskiego w Świętokrzyskiem, ale to jedyna dobra wiadomość dla lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie traci z tego regionu dwa sejmowe mandaty

Po przełożeniu tych wyników na mandaty okazuje się, że opozycja demokratyczna ma szanse na 249 mandatów w Sejmie, a więc na większość parlamentarną

Państwowa Komisja Wyborcza na bieżąco aktualizuje informacje na temat cząstkowych wyników wyborów. Aktualnie są dostępne dane z 99,89 procent komisji wyborczych.

PiS zdobyło 35,41 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 30,67 proc., Trzecia Droga - 14,41 proc., Nowa Lewica - 8, proc., a Konfederacja - 7,16 proc. głosów



PiS zdobyło 35,41 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 30,67 proc., Trzecia Droga - 14,41 proc., Nowa Lewica - 8, proc., a Konfederacja - 7,16 proc. głosów

