Są wyniki z 99,93 proc. komisji wyborczych. Jak rozkładają się głosy Polaków?

Państwowa Komisja Wyborcza posiada dane już niemal ze wszystkich komisji obwodów. Nad ranem we wtorek wiadomo było, jak głosowano w 99,93 proc. komisji. Wynika z nich, że PiS zdobyło 35,40 proc. głosów, Koalicja Obywatelska – 30,68 proc., Trzecia Droga – 14,41 proc., Nowa Lewica – 8,61 proc., a Konfederacja – 7,16 proc. głosów. Warta odnotowania jest też rekordowa frekwencja wyborcza, wynosząca 74 proc. uprawnionych do głosowania.

Wyniki PKW zbliżone do tych z exit poll

Powyższy wynik znajduje się bardzo blisko tego znanego z pierwszego exit poll. Według wstępnych danych Ipsos wybory do Sejmu i Senatu wygrałoby PiS z głosami 36,8 proc. wyborców. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 31,6 proc. Na miejsce w Sejmie w sondażu mogli liczyć również politycy Trzeciej Drogi, na których zagłosowało 13 proc. osób, oraz Lewicy (8,6 proc.) i Konfederacji (6,2 proc.).

Wróćmy jeszcze do oficjalnych wyników. Poza Sejmem znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy zgromadzili 1,86 proc. głosów. Dalej był komitet Polska Jest Jedna z 1,63 proc. głosów, komitet Mniejszość Niemiecka z 0,12 proc. głosów oraz komitet Ruchu Dobrobytu i Pokoju z takim samym wynikiem. Komitety Normalny Kraj, Antypartia i Ruch Naprawy Polski nie zebrały powyżej 0,02 proc. głosów.

Jak wypadają oficjalne wyniki przy late poll?

Przedstawiamy też wyniki sondażu late poll Ipsos przeprowadzonego dla Polsatu, TVP i TVN. Wyniki uwzględniają 50 proc. oficjalnych wyników komisji. Wynikało z nich, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca należą do Lewicy (8,6 proc.) i do Konfederacji (6,4 proc.).

– Jestem przekonany, że opozycja dojdzie do porozumienia i będziemy mieli rząd – podkreślał jeszcze przed wynikami late poll Rafał Trzaskowski, komentując dla TVN24 sytuację w sztabie Koalicji Obywatelskiej. – Nikt nie będzie świętował przez ileś dni. Dziś jest ten moment szczęścia. Od razu myślimy o tym, co dalej. Kiedy te wyniki się potwierdzą, natychmiast przystąpimy do rozmów. Personalia są mniej ważne niż wspólny program dla Polek i Polaków – zapewnił prezydenta Warszawy.

Czytaj też:

Rząd Tuska czeka spór z RPP? Były członek Rady o spotkaniach z b.premieremCzytaj też:

To koniec Trzeciej Drogi? Hołownia: Będziemy decydować w tym tygodniu