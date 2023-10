Donald Tusk z apelem do Andrzeja Dudy. Padła ważna deklaracja

Donald Tusk wygłosił pierwsze oświadczenie po oficjalnym ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW. Chociaż najwyższy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, to opozycja ma znacznie większe szanse na utworzenie rządu, ponieważ dysponuje 248 mandatami.

Wybory 2023. Pierwsze przemówienie Donalda Tuska

– Chciałbym podziękować tym, którzy głosowali z taką determinacją, optymizmem i wiarą w zwycięstwo. Tym, którzy stali czasami w kolejkach nawet do 3 w nocy. Odbieram dziesiątki telefonów i maili z całego świata z gratulacjami dla was. Chciałem podziękować za ten wieczór i noc rekordów, także jeśli chodzi o nasze wyniki w naszej ukochanej stolicy – powiedział lider PO.

Polityk podziękował również członkom komisji, mężom zaufania i tym, którzy w ramach Obywatelskiej Kontroli Wyborów pracowali kilkadziesiąt godzin, wytrzymali tę próbę do końca i dowieźli. – Żaden głos nie został zmarnowany dzięki Waszej determinacji. To wielkie święto demokracji – podkreślił.

Tusk zdradził także, że napisał do niego młody Białorusin, który pierwszy raz widzi pokojowe przekazanie władzy. – Młody Białorusin, który uciekł od Łukaszenki napisał, żebyśmy docenili i dbali o demokrację, bo on pierwszy raz w życiu widział coś takiego, że możliwe jest pokojowe przekazanie władzy. To bardzo znaczące słowa – podkreślił.

Apel Donalda Tuska do Andrzeja Dudy

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk zwrócił się z apelem do Andrzeja Dudy. – Jak wiadomo to jednak prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy. Bardzo prosiłbym pana prezydenta o energiczne i szybkie decyzje. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili – zapewnił.

– Panie prezydencie, ludzie czekają na pierwsze decyzje, które będą konsekwencją tych wyborów. Choćby nauczyciele, na te 30 proc. podwyżki, czy sfera budżetowa. Szybkie decyzje oznaczają także takie poczucie ulgi i satysfakcji dla tych, którzy na tę zmianę czekali – podsumował.

