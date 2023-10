Nie tylko Roman Giertych. Cztery wielkie powroty do Sejmu i Senatu

We wtorek, 17 października, Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała protokoły ze wszystkich komisji i podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023.

Pyrrusowe zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości?

Wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 35,38 proc. poparcia. Próg wyborczy przekroczyły jeszcze:

Koalicja Obywatelska – 30,70 proc.;

Trzecia Droga (koalicyjny komitet PL 2050 i PSL) – 14,40 proc.;

Lewica – 8,61 proc.;

Konfederacja – 7,16 proc.

Wynik PiS przekłada się na posiadanie w nowej kadencji Sejmu 194 posłów. To zbyt mało, aby samodzielnie rządzić. Minimalna większość sejmowa wynosi bowiem 231 posłów. Wszystko wskazuje na to, że PiS nie będzie w stanie utworzyć koalicji rządzącej.

Stery władzy przejmie najprawdopodobniej sojusz czterech ugrupowań – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego – które dysponują łącznie 248 posłami.

Cztery wielkie powroty do parlamentu

To nie jedyne zaskoczenie, które towarzyszy ogłoszeniu wyników wyborów. Wielu rozpoznawalnym parlamentarzystom mijającej kadencji nie udało się uzyskać reelekcji.

Chodzi np. Annę Siarkowską i Dobromira Sośnierza z Konfederacji, Jadwigę Emilewicz i Tadeusza Cymańskiego z PiS, Iwonę Śledzińską-Katarasińską z KO czy Macieja Gdulę z Lewicy, o czym pisaliśmy szerzej tutaj.

Do wielkiej polityki powrócą cztery głośne nazwiska. Jedno z nich nie było obecne w parlamencie przez ostatnie cztery lata, dwa przez osiem lat, a ostatnie przez aż szesnaście lat. O szczegółach informuje poniżej.

Roman Giertych



W 1989 r. utworzył Młodzież Wszechpolską. W latach 2001-2007 był posłem Ligi Polskich Rodzin. Ponadto, w latach 2006-2007 sprawował funkcję wicepremiera i szefa resortu edukacji w rządach K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego.

Po odejściu z czynnej polityki powrócił do prowadzenia własnej kancelarii adwokackiej w Warszawie. Od 2020 r. mieszka we Włoszech. Wynika to z faktu, że nasza prokuratura postawiła mu zarzuty w śledztwie ws. spółki Polnord.

Giertych startował do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 33 w województwie świętokrzyskim. Uzyskał 23 622 głos





Ryszard Petru

W latach 2011-2015 przewodniczył Towarzystwu Ekonomistów Polskich. W 2015 r. założył partię Nowoczesna, która wchodzi obecnie w skład KO. W latach 2015-2019 był posłem wspomnianego ugrupowania.



Po odejściu z czynnej polityki powrócił do pracy z biznesie. W 2020 r. został partnerem w spółce Petru Zientek Capital Partners. W 2022 r. powrócił w szeregi Nowoczesnej, jednak jeszcze w tym samym roku przeszedł do Polski 2050.



Petru startował do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Trzeciej Drogi w okręgu nr 19 w Warszawie. Uzyskał 24 192 głosy.





Waldemar Pawlak



Był obecny w polskiej polityce jako działacz - a także wieloletni prezes - Polskiego Stronnictwa Ludowego już od przemian ustrojowych. Był nieprzerwanie posłem w latach 1989-2015. Był premierem w 1992 r. (nie stworzył rządu) i w latach 1993-1995 oraz wicepremierem i ministrem gospodarki w rządzie Donalda Tuska w latach 2007-2012.

W ciągu ostatnich ośmiu lat był m.in. prezesem zarządu spółki Polskie Młyny. W 2021 r. został wiceprzewodniczącym PSL.

Pawlak startował do Senatu z listy Paktu Senackiego w okręgu nr 38 w województwie mazowieckim. Uzyskał 113 143 głosy.



Marek Jakubiak



W młodości był zawodowym żołnierzem. Odszedł ze służby w stopniu starszego podchorążego. W latach 2015-2019 był posłem partii Kukiz'15. W 2018 r. ogłosił założenie własnej partii Federacja dla Rzeczypospolitej. W 2023 powrócił do współpracy z Kukizem.

Po odejściu z Sejmu powrócił do prowadzenia spółki Browary Regionalne Jakubiak, którą założył w 2002 r.

Jakubiak stratował do Sejmu z 8. miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 19 w Warszawie. Uzyskał 39 151 głosów.Czytaj też:

Kto dostał się do Sejmu? Pełna lista posłówCzytaj też:

Donald Tusk z apelem do Andrzeja Dudy. Padła ważna deklaracja