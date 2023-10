Wyniki wyborów 2023. PKW podała oficjalne dane. Ci posłowie wejdą do Sejmu

Państwowa Komisja Wyborcza we wtorek 17 października o godz. 18:15 zorganizowała konferencję prasową, na której przedstawiła oficjalne wyniki wyborów. Frekwencja do Sejmu wyniosła 74,38 proc. Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 35,38 proc. głosów, co przełożyło się na 194 mandaty. 30,70 proc. pozwoliło Koalicji Obywatelskiej na zajęcia drugiego miejsca i wprowadzenie 157 posłów do Sejmu.

Wyniki wyborów 2023. Jaki rezultat otrzymały poszczególne partie?

Trzecia Droga uplasowała się na podium, zdobywając 14,40 proc. poparcia, co daje 65 mandatów. Kolejną pozycję zajęła Lewica z wynikiem 8,61 proc., dzięki czemu będzie miała w Sejmie 26 reprezentantów. Próg wyborczy przekroczyła jeszcze Konfederacja z wynikiem 7,16 proc., co daje 18 posłów.

Na dalszych miejsca znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc., oraz komitet Polska Jest Jedna z wynikiem 1,63 proc. Swojego przedstawiciela w Sejmie nie będzie mieć również mniejszość niemiecka (0,12 proc.) oraz Ruch Dobrobytu i Pokoju, który w skali kraju uzyskał taki sam rezultat. Na komitet Normalny Kraj zagłosowało 0,02 proc. Polaków, na Antypartię 0,01 proc. wyborców, a na Ruch Naprawy Polski 0,00 proc. (823 głosy).

Wyniki wyborów 2023. Posłowie PiS w Sejmie

Z list PiS do Sejmu dostali się: Andrzej Adamczyk, Adam Andruszkiewicz, Waldemar Andzel, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jan Krzysztof Ardanowski, Iwona Arent, Marek Ast, Piotr Babinetz, Ryszard Bartosik, Barbara Bartuś, Mariusz Błaszczak, Rafał Bochenek, Jacek Bogucki, Zbigniew Bogucki, Joanna Borowiak, Kamil Bortniczuk, Bożena Borys-Szopa, Waldemar Buda, Lidia Burzyńska, Zbigniew Chmielowiec, Artur Chojecki, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska oraz Tadeusz Chrzan.

Kolejne nazwiska to: Anna Cicholska, Krzysztof Ciecióra, Janusz Cieszyński, Michał Cieślak, Krzysztof Czarnecki, Witold Czarnecki, Przemysław Czarnek, Arkadiusz Czartoryski, Anita Czerwińska, Katarzyna Czochara, Władysław Dajczak, Anna Dąbrowska-Banaszek, Zbigniew Dolata, Bartłomiej Dorywalski, Przemysław Drabek, Elżbieta Duda, Michał Dworczyk, Jan Dziedziczak, Magdalena Filipek-Sobczak, Radosław Fogiel, Andrzej Gawron, Grzegorz Gaża, Anna Gembicka i Szymon Giżyński Stanisław.

Posłami zostali również: Piotr Gliński, Małgorzata Golińska, Kazimierz Gołojuch, Robert Gontarz, Mariusz Gosek, Małgorzata Gosiewska, Agnieszka Górska, Marcin Grabowski, Marek Gróbarczyk, Andrzej Gut-Mostowy, Kazimierz Gwiazdowski, Marcin Gwóźdź, Czesław Hoc, Zbigniew Hoffmann, Marcin Horała, Paweł Hreniak, Paweł Jabłoński, Marek Jakubiak, Norbert Kaczmarczyk, Filip Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Piotr Kaleta, Sebastian Kaleta, Mariusz Kałużny oraz Mariusz Kamiński.

Do Sejmu dostali się też: Jan Kanthak, Fryderyk Kapinos, Łukasz Kmita, Maria Koc, Andrzej Kosztowniak, Henryk Kowalczyk, Janusz Kowalski, Bartosz Kownacki, Wiesław Krajewski, Leonard Krasulski, Piotr Król, Anna Krupka, Andrzej Kryj, Mariusz Krystian, Krzysztof Kubów, Marek Kuchciński, Paweł Kukiz, Maria Kurowska, Władysław Kurowski, Zbigniew Kuźmiuk, Anna Kwiecień, Ewa Leniart, Joanna Lichocka, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Sebastian Łukaszewicz i Marzena Machałek.

Posłami zostali także: Antoni Macierewicz, Marlena Maląg, Ewa Malik, Maciej Małecki, Dariusz Matecki, Jerzy Materna, Grzegorz Matusiak, Marek Matuszewski, Łukasz Mejza, Anna Milczanowska, Daniel Milewski, Mateusz Morawieck, Jan Mosiński, Michał Moskal, Aleksander Mrówczyński, Arkadiusz Mularczyk, Piotr Müller, Marcin Ociepa, Jacek Osuch, Jacek Ozdoba, Teresa Pamuła, Bolesław Piecha, Grzegorz Piechowiak, Anna Pieczarka, Dariusz Piontkowski, Kacper Płażyński i Szymon Pogoda.

Do Sejmu weszli również: Jerzy Polaczek, Piotr Polak, Marcin Porzucek, Marcin Przydacz, Grzegorz Puda, Zbigniew Rau, Marcin Romanowski, Urszula Rusecka, Paweł Rychlik, Jarosław Sachajko, Paweł Sałek, Jacek Sasin, Anna Schmidt, Łukasz Schreiber, Jarosław Sellin, Olga Semeniuk-Patkowska, Edward Siarka, Sławomir Skware, Kazimierz Smoliński, Krzysztof Sobolewski, Artur Soboń, Agnieszka Soin, Katarzyna Sójka, Mirosława Stachowiak-Różecka, Dariusz Stefaniuk, Marek Suski i Artur Szałabawka.

Kolejne nazwiska to: Wojciech Szarama, Krzysztof Szczucki, Józefa Szczurek-Żelazko, Paweł Szefernaker, Paweł Szrot, Stanisław Szwed, Szymon Szynkowski Vel Sęk, Agnieszka Ścigaj, Andrzej Śliwka, Jacek Świat, Krzysztof Tchórzewski, Robert Telus, Ryszard Terlecki, Sylwester Tułajew, Piotr Uruski, Piotr Uściński, Marcin Warchoł, Robert Warwas, Jan Warzecha, Małgorzata Wassermann, Maciej Wąsik, Rafał Weber, Marek Wesoły, Patryk Wicher, Jarosław Wieczorek oraz Teresa Wilk.

Ostatnie nazwiska z list Prawa i Sprawiedliwości, które dostały się do Sejmu to: Elżbieta Witek, Agnieszka Wojciechowska Van Heukelom, Agata Wojtyszek, Michał Woś, Grzegorz Woźniak, Tadeusz Woźniak, Michał Wójcik, Bartłomiej Wróblewski, Sławomir Zawiślak, Jarosław Zielińsk, Tomasz Zieliński, Zbigniew Ziobro, Wojciech Zubowski i Ireneusz Zyska.

Wyniki wyborów 2023. Politycy Koalicji Obywatelskiej w Sejmie

Jeśli chodzi o KO mandat zdobyli: Piotr Borys, Robert Kropiwnicki, Zofia Czernow, Łukasz Horbatowski, Iwona Krawczyk, Monika Wielichowska, Sylwia Bielawska, Izabela Mrzygłocka, Marek Chmielewski, Bogdan Zdrojewski, Alicja Chybicka, Michał Jaros, Małgorzata Tracz, Anna Sobolak, Jolanta Niezgodzka, Krzysztof Brejza, Paweł Olszewski, Iwona Kozłowska, Włodzimierz Giziński, Iwona Karolewska, Arkadiusz Myrcha, Iwona Hartwich, Tomasz Szymański i Krystian Łuczak.

Kolejni politycy to: Marta Wcisło, Michał Krawczyk, Krzysztof Bojarski, Krzysztof Grabczuk, Małgorzata Gromadzka, Elżbieta Polak, Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska, Robert Dowhan, Katarzyna Osos, Dariusz Joński, Aleksandra Wiśniewska, Małgorzata Niemczyk, Paweł Bliźniuk, Marcin Józefaciuk, Bogusław Wołoszański, Adrian Witczak, Cezary Tomczyk, Agnieszka Hanajczyk, Krzysztof Habura, Dorota Niedziela, Marek Sowa, Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aleksander Miszalski, Dorota Marek, Katarzyna Matusik-Lipiec, Weronika Smarduch oraz Piotr Lachowicz.

Do Sejmu weszli też: Urszula Augustyn, Robert Wardzała, Marcin Kierwiński, Elżbieta Gapińska, Adam Krzemiński, Konrad Frysztak, Joanna Kluzik-Rostkowska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Czesław Mroczek, Donald Tusk, Aleksandra Gajewska, Michał Szczerba, Katarzyna Lubnauer, Urszula Zielińska, Dorota Łoboda, Klaudia Jachira, Katarzyna Piekarska, Andrzej Domański, Kinga Gajewska, Jan Grabiec, Maciej Lasek, Piotr Kandyba, Tomasz Siemoniak, Witold Zembaczyński i Tomasz Kostuś.

Następne nazwiska to: Rajmund Miller, Danuta Jazłowiecka, Joanna Frydrych, Marek Rząsa, Paweł Kowal, Krystyna Skowrońska, Zdzisław Gawlik, Krzysztof Truskolaski, Alicja Łepkowska-Gołaś, Jacek Niedźwiedzki, Agnieszka Pomaska, Jacek Karnowski, Piotr Adamowicz, Jarosław Wałęsa, Magdalena Kołodziejczak, Patryk Gabriel, Barbara Nowacka, Zbigniew Konwiński, Rafał Siemaszko, Stanisław Lamczyk, Henryka Krzywonos-Strycharska, Kazimierz Plocke, Mirosław Nykiel i Małgorzata Pępek.

Posłami zostaną też: Apoloniusz Tajner, Izabela Leszczyna, Andrzej Szewiński, Przemysław Witek, Krystyna Szumilas, Marta Golbik, Marek Gzik, Tomasz Głogowski, Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Borys Budka, Monika Roska, Ewa Kołodziej, Wojciech Król, Łukasz Ściebiorowski, Barbara Dolniak, Wojciech Saługa, Mateusz Bochenek, Marzena Okła-Drewnowicz, Roman Giertych, Artur Gierada, Lucjan Pietrzczyk, Jacek Protas, Elżbieta Gelert i Stanisław Gorczyca.

W Sejmie znajdą się też: Jarosław Urbaniak, Grzegorz Rusiecki, Karolina Pawliczak, Mariusz Witczak, Michał Kołodziejczak, Tomasz Nowak, Jakub Rutnicki, Maria Janyska, Piotr Głowski, Henryk Szopiński, Adam Szłapka, Marcin Bosacki, Katarzyna Kierzek-Koperska, Franciszek Sterczewski, Bartosz Zawieja, Bartosz Arłukowicz, Renata Rak, Marek Hok, Paweł Suski, Sławomir Nitras, Magdalena Filiks, Arkadiusz Marchewka, Patryk Jaskulski, Grzegorz Napieralski oraz Artur Łącki.

Wyniki wyborów 2023. Kto wszedł do Sejmu z Trzeciej Drogi?

Trzecią Drogę w Sejmie reprezentować będą: Tadeusz Samborski, Aleksandra Leo, Tomasz Zimoch, Izabela Bodnar, Norbert Pietrykowski, Agnieszka Kłopotek, Zbigniew Sosnowski, Marcin Skonieczka, Joanna Mucha, Krzysztof Hetman, Wiesław Różyński, Sławomir Ćwik, Maja Nowak, Stanisław Tomczyszyn, Ewa Szymanowska, Dariusz Klimczak, Paweł Bejda, Jolanta Zięba-Gzik, Paweł Śliz, Rafał Komarewicz, Ireneusz Raś, Urszula Nowogórska, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Górnikiewicz.

Posłami zostali też: Piotr Zgorzelski, Mirosław Orliński, Mirosław Maliszewski, Marek Sawicki, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Michał Kobosko, Władysław Teofil Bartoszewski, Ryszard Petru, Paweł Zalewski, Bożena Żelazowska, Adam Gomoła, Bartosz Romowicz, Adam Dziedzic, Elżbieta Burkiewicz, Szymon Hołownia, Stefan Krajewski, Barbara Okuła, Agnieszka Buczyńska, Magdalena Sroka, Marek Biernacki, Wioleta Tomczyk, Mirosław Suchoń, Henryk Kiepura, Piotr Strach oraz Łukasz Osmalak

Kolejne nazwiska to: Michał Gramatyka, Kamil Wnuk, Czesław Siekierski, Rafał Kasprzyk, Zbigniew Ziejewski, Urszula Pasławska, Andrzej Grzyb, Barbara Oliwiecka, Paulina Hennig-Kloska, Michał Pyrzyk, Krzysztof Paszyk, Adam Luboński, Ewa Schädler, Jacek Tomczak, Radosław Lubczyk oraz Jarosław Rzepa.

Wyniki wyborów 2023. Kto z Lewicy znalazł się w Sejmie?

Z Lewicy do Sejmu dostaną się: Arkadiusz Sikora, Krzysztof Śmiszek, Krzysztof Gawkowski, Joanna Scheuring-Wielgus, Jacek Czerniak, Anita Kucharska-Dziedzic, Tomasz Trela, Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek, Adrian Zandberg, Dorota Olko, Anna Maria Żukowska, Joanna Wicha, Marcelina Zawisza, Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Wanda Nowicka, Maciej Konieczny, Łukasz Litewka, Włodzimierz Czarzasty, Andrzej Szejna, Marcin Kulasek, Wiesław Szczepański, Tadeusz Tomaszewski, Katarzyna Ueberhan i Dariusz Wieczorek

Wyniki wyborów 2023. Politycy Konfederacji w Sejmie

A z Konfederacji posłami zostaną: Krzysztof Tuduj, Przemysław Wipler, Bartłomiej Pejo, Witold Tumanowicz, Konrad Berkowicz, Ryszard Wilk, Krzysztof Mulawa, Sławomir Mentzen, Karina Bosak, Włodzimierz Skalik, Andrzej Zapałowski, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak, Stanisław Tyszka, Bronisław Foltyn, Roman Fritz, Grzegorz Płaczek, Michał Wawer.

