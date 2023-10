10 posłów z najmniejszą liczbą głosów. Ile wystarczyło, by uzyskać mandat wyborczy?

We wtorek 17 października poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. By zdobyć mandat poselski, w jednym przypadku wystarczyło przekroczyć próg 3 tys. 482 głosów.