Czy sojusz PiS i PSL jest możliwy? „Nie chcemy nic z Avonu”

W nowej kadencji Sejmu Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 194 posłów. To zbyt mało, aby kontynuować samodzielne rządy. Minimalna większość sejmowa wynosi bowiem 231 posłów.

Kosiniak-Kamysz premierem rządu koalicji PiS-PSL?

Do wspólnego przejęcia władzy szykują się liderzy czterech ugrupowań – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego – którzy dysponują łącznie 248 posłami.

Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów pojawiły się doniesienia, że PiS będzie starało się utworzyć koalicyjny rząd z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jarosław Kaczyński ma być skłonny zaoferować Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi nawet stanowiska nowego premiera.

Porozumienie PiS i PSL nie jest możliwe?

Ewentualny sojusz PiS i PSL rozpala gorące dyskusje w mediach społecznościowych. Część komentatorów zwraca uwagę, że w ostatnich latach konflikty między politykami zaszły zbyt daleko, aby rozmowy PiS z ludowcami w ogóle były możliwe.

„PiS do PSL przed wyborami: Żałosna jesteś, dwulicowa, nara! PiS do PSL teraz: Cześć, chcesz coś z Avonu?” – napisał na X (dawniej Twitter) dziennikarz „Wirtualnej Polski” Patryk Michalski, co stanowi nawiązanie do popularnego mema.

PiS i PSL mają podstawy do rozmów?

Jednak inni komentatorzy zwracają uwagę, że PiS i PSL mają ze sobą wiele wspólnego pod względem ideowym, co stanowi solidny fundament pod ewentualną współpracę.

„Oczywistością jest, że PSL to partia konserwatywna. Prawicowe wartości zawiera jej program i podziela jej elektorat. PSL trafił na stronę lewacko-liberalną za sprawą decyzji podjętych lata temu. Teraz PSL ma szansę stanąć po dobrej stronie polskiej historii, tak jak za czasów Witosa i Mikołajczyka [przywódcy ludowców w połowie XX wieku – red.]” – skomentował bloger Paweł Rybicki.

Rzecznik PSL: Nie chcemy nic z Avonu

Spekulacje w sprawie porozumienia z partią Jarosława Kaczyńskiego przeciął rzecznik prasowy PSL Miłosz Motyka.

„Czy Pan w ogóle wie, gdzie leżą Wierzchosławice [miejsce urodzenia i zamieszkania Wincentego Witosa – red.]? Nigdy nie widziałem Pana na Zaduszkach Witosowych, a jestem obecny na nich co roku. PS. Nie chcemy nic z Avonu” – odpowiedział Rybickiemu rzecznik PSL.

