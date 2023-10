Tomasz Grodzki chce pozostać marszałkiem Senatu. W grze inne nazwiska

Większość mandatów dla KO, Trzeciej Drogi i Lewicy oznacza przetasowania na najważniejszych stanowiskach w państwie, także w organach Sejmu i Senatu. W rozmowie z Wirtualną Polską marszałek Tomasz Grodzki zadeklarował, że chce pozostać na stanowisku i byłby to dla niego zaszczyt.

– Konstrukcja Senatu będzie teraz inna. Prawdopodobnie Lewica powoła swój klub, Trzecia Droga powoła dwa kluby lub jeden wspólny, będziemy mieli sześciu posłów niezależnych. Byłoby dla mnie ogromnym zaszczytem służyć jeszcze jedną kadencję – mówił w rozmowie z portalem.

Wszystko wskazuje jednak na to, że tak się nie stanie. W grze są jednak inne nazwiska. RMF FM nieoficjalnie informuje, że funkcja w ramach powyborczego rozdania stanowisk ma przypaść komuś innemu, Lewicy albo Trzeciej Drodze. Niewykluczone, że w ten sposób PO chce „oddać” stanowiska marszałka Senatu za marszałka Sejmu.

Kto będzie marszałkiem Senatu?

Jeszcze inny scenariusz kreślił ważny polityk Lewicy. –Myślę, że to Koalicja Obywatelska wskaże kandydata na marszałka Senatu, ale to będzie element szerszej układanki, która dopiero się zaczyna. Nie sądzę, by był to Grodzki — powiedział anonimowo w rozmowie z WP.

W grze o fotel marszałka Senatu wymieniano też nazwisko Adama Bodnara, jednak ważny polityk PO stwierdził, że to „kandydatura w kategoriach myślenia życzeniowego”.

Chłodne relacje na linii Grodzki-Tusk od dawna nie są tajemnicą. W 2021 roku „Wprost” pisał, że Tomaszowi Grodzkiemu groziła utrata stanowiska marszałka Senatu po tym, jak lider PO Donald Tusk zażądał od niego, by zrzekł się immunitetu.

Uchylenia immunitetu marszałka Grodzkiego domagała się Prokuratura Regionalna w Szczecinie. 17 maja 2022 roku senatorzy zdecydowali o nieuchyleniu immunitetu.

Kulisy negocjacji ws. rządu opozycji. PSL ma „ostrzyć sobie zęby" na kluczowe stanowisko

„Korciło mnie". Grodzki zabrał głos po ingerencji TVP w orędzie